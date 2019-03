Malartic s'anime au rythme de Ma Fête de l'Artic

Les organisateurs proposent un programme varié notamment une course à obstacles, un défi des clochers et des jeux gonflables.

Comme nouveauté, une promenade en forêt et de la sculpture sur neige, explique Cindy-Kim Turpin du Service des loisirs et de la culture de Malartic et du comité organisateur de l'événement.

Les nouveautés cette année c'est le concours de sculpture sur neige. On fait un essai cette année, on n'avait jamais fait de concours sur sculpture auparavant. On a aussi le tournoi de hockey bottine familiale, et aussi le film la course des tuques [présenté vendredi soir] et aussi le véhicule tout terrain, un véhicule militaire qu'on va faire essayer aux gens sur le site , dit-elle.