Infirmières des foyers de soins du Nouveau-Brunswick prêtes à voter pour un mandat de grève

À l'issue d'un vote mardi, les infirmières et infirmiers de 45 foyers de soins pourraient déclencher un arrêt de travail à compter du jeudi 7 mars. Les proches et les patients s'y préparent puisque les soins aux résidents seront touchés directement si les employés mettent leur menace à exécution.

Le mandat de grève implique les 4 100 employés des foyers de soins représentés par le Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Si c'est ça le moyen ultime pour obtenir de meilleures conditions de travail pour les employées dans les foyers de soins...écoutez, on accepte... Corinne Clavet, mère d'une résidente de Villa providence

Infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, employés de bureau, tous souhaitent de meilleures conditions de travail. Le cheval de bataille principal demeure toutefois une augmentation salariale.

Malgré que les familles et résidents soutiennent leurs requêtes, il n’en demeure pas moins qu’une grève éventuelle sème l’inquiétude. C’est le cas pour Bernadette Belliveau, entre autres, qui trouve la situation injuste. On aura moins de personnes qui vont travailler auprès de nous. Il faudra qu’on espère plus longtemps pour avoir de l’aide. Ce n’est pas fair! , dit-elle.

S’il y a une grève, les résidents vont être affectés.

Alors que les négociations achoppent, les employés se préparent à un fort ralentissement de la cadence dans les foyers.

Le Président- directeur général de Réseau de vie confort, Ronald LeBlanc, concède que l’issue du vote sera déterminante. Si elle a bien lieu, la qualité des soins des patients va en souffrir. S’il y a une grève, les résidents vont être affectés , avoue Patrick Roy, coordonnateur du Conseil des syndicats de soins du Nouveau-Brunswick.

Patrick Roy, du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Il n’y aura pas de bain, c’est sûr. Peut-être un sponge bath [nettoyage à la serviette] ici et là, quand on aura le temps. Si on a le temps. Ronald LeBlanc, président-directeur général Réseau de vie confort

Pour le porte-parole syndical Patrick Roy, le simple fait de voter sur un arrêt de travail en dit long sur l’état d’esprit des employés des foyers.

Un mandat de grève signifie aussi que des employés des foyers devront mettre les bouchées doubles pour offrir des soins.

On est en train de se planifier pour coucher ici durant la période de grève. Ronald LeBlanc, président-directeur général Réseau de vie confort

Ronald LeBlanc, président-directeur général du Réseau de vie confort. Photo : Radio-Canada

Les infirmières et infirmiers du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick se réuniront mardi le 5 mars afin de voter pour un mandat de grève. Si le camp de oui obtient une majorité, la grève sera déclenchée dès le jeudi 7 mars.