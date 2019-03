Noël est bel et bien passé et pourtant, en rentrant du travail, Sandeep Pahal et son mari, Mandeep, ont remarqué, avec étonnement, qu’un orignal errait sur le toit de l'abri pour voiture de leur immeuble.

Ce que tu vois, c'est un orignal là-haut qui se pavane d'un côté à l'autre de l’abri-auto. Mandeep Pahal

Par peur qu'il ne tombe, le couple a appelé la Gendarmerie Royale du Canada, mais finalement l’orignal est redescendu seul, à l’aide d’un arbre, avant leur arrivée.

L’agent du Service de conservation de la province, Eamon McArthur, qui n’a pas vu le cervidé déjà parti à son arrivée, suppose que l'animal est monté sur le toit à partir d’un banc de neige.

Les tas de neige sont très hauts et représentent probablement la façon dont l'orignal a grimpé. Eamon McArthur, agent du Service de conservation de la Colombie-Britannique

Sandeep Pahal affirme que l’animal est revenu le lendemain pour grignoter un arbre et repartir.

Depuis un mois, la ville de Prince George avertit les résidents de la présence, avec ses deux bébés, d'un orignal femelle agressif qui a renversé deux promeneurs de chiens près du parc canin de Ginter's Meadow.

Le service de conservation de la province ne sait pas s'il s’agit du même animal.