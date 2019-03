Nouvelle équipe de soccer de Winnipeg, le FC Valour a nommé, vendredi, deux entraîneurs. Damian Rocke devient directeur adjoint et entraîneur adjoint et Patrick Di Stefani est nommé au poste d'entraîneur des gardiens.

Pour le professionnel du ballon rond d'origine italienne, qui a également une expérience européenne, Winnipeg débute une grande aventure.

« On fait partie de l’histoire maintenant parce que c’est la première équipe pro de Winnipeg », affirme Patrick Di Stefani.

Pour remporter de prochaines coupes, le nouvel entraîneur ne compte pas ménager ses troupes.

« Je connais assez bien les trois gardiens qui vont être sous ma houlette, souligne-t-il. On va travailler fort et je vais les entraîner de la même façon que j’entraînais les gardiens en Europe ».

Afin d’atteindre ses objectifs, il envisage d’utiliser tous les outils à sa disposition.

« De nos jours, on a accès à des systèmes GPS et on peut voir les déplacements sur les terrains, combien de kilomètres ont parcourus les joueurs. Je peux voir l’intensité des efforts de mes gardiens. Il y a aussi de l’apport vidéo pour analyser les phases de jeu », cite-t-il en exemple.

Mais le soccer, qu’on appelle plus souvent « football » outre-Atlantique, est également un jeu de tête.

Selon Patrick Di Stefani, l’esprit du joueur est très important, surtout pour les gardiens qui, comme au hockey, portent souvent sur leurs épaules le poids des derniers instants décisifs.

« Je dis souvent à mes gardiens, surtout les jeunes, mettez-vous dans la tête que si l’équipe gagne ce ne sera jamais grâce à vous, mais si l’équipe perd ce sera souvent à cause de vous », prévient-il.

Mais l'entraîneur est confiant et entend bien gagner lors des matchs, dont le premier se déroulera à domicile le 4 mai prochain.