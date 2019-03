Furieux, le maire de Deux-Montagnes, Denis Martin, déplore les mesures d'atténuation des travaux du Réseau express métropolitain (REM) pour les usagers de la Rive-Nord. La navette proposée entre la gare Bois-Franc et la station de métro Côte-Vertu est loin de susciter l'adhésion.

En entrevue au 15-18, M. Martin ne cache pas sa colère. « Je suis entièrement furieux, comme mes citoyens », lance-t-il.

Le maire affirme participer depuis plus d’un an à différents comités pour trouver « des solutions qui seraient adaptées pour les usagers et c’est toujours la même solution qui revient : c’est-à-dire débarquer à Bois-Franc ».

La navette entre la gare Bois-Franc et la station Côte-Vertu prolongera le déplacement de 35 à 40 minutes, selon les estimations de l’organisme Mobilité Montréal.

Prendre ce trajet-là est inacceptable pour nous, pour les citoyens, pour les usagers. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes

Les travaux du Réseau express métropolitain doivent se terminer en 2021. Photo : Radio-Canada

Le maire Martin, qui avoue avoir toujours été « enthousiaste envers le REM », déplore le peu de progrès réalisé dans la mise en place d'alternatives.

« On répète toujours les mêmes choses. Et ces mesures-là qui ont été annoncées [jeudi], ce sont les mêmes qui ont été annoncées il y a 18 mois, il n’y a rien de changé », ajoute M. Martin.

Il se dit toujours à la recherche de navettes qui conduiraient les usagers vers la station Côte-Vertu ou le centre-ville. Il pense notamment à une formule de navette autour de l’heure de pointe et un horaire adapté en collaboration avec les employeurs.

L’important pour le maire est d’éviter au moins « un transfert pour les usagers ».

« Il semble que tout le monde veut travailler ensemble, mais il commence à être trop tard », dit le maire de Deux-Montagnes.

En revenant en train, les commentaires des usagers étaient « loin d’être élogieux », quant aux mesures annoncées, précise-t-il. Les gens évaluent leurs options, mais ce n’est pas à eux de faire ça, soutient M. Martin.

« C’est à nous de rendre le service », poursuit le maire.

« On a l’impression qu’on n’est pas entendu »

Denis Martin explique également la décision des municipalités de la MRC de Deux-Montagnes de retenir une partie de leurs contributions à l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM), sans en préciser le montant.

On retient nos contributions à l'ARTM en attendant qu’on nous donne quelque chose qui a du bon sens. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes

« On veut montrer que, justement, [il faut] qu’il se passe quelque chose, qu’à un moment donné, on doit être écouté », lance le maire qui invite les concepteurs des mesures annoncées à faire le trajet proposé.

Qu’ils le fassent avec moi sur le train. Qu’on débarque justement à Bois-Franc, qu’on prenne le métro, qu’on se rende au centre-ville en espérant qu’il fera -20 ce matin-là. Ils vont pouvoir plus réaliser ce que nos citoyens peuvent vivre. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes

Pour M. Martin, les concepteurs de ces mesures d’atténuation semblent déconnectés de la réalité. « Je vois mal ce transfert s’appliquer de cette façon-là. »

« Je n’ai jamais vu un volume d’usagers aussi important transféré dans une infrastructure déjà lourdement hypothéquée », dit-il. Cela amènera les gens à aller naturellement vers le métro Montmorency, avec tous les problèmes que connaît la ligne orange, souligne le maire Martin.

Quelque 15 000 usagers seront touchés par les travaux de la ligne Deux-Montagnes.