Une entreprise de Norvège veut élever du saumon dans la baie Sainte-Marie

Le groupe Haugland Gruppen, de Norvège, a soumis une demande au ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse le 3 mars sous le nom Canadian Salmon Limited .

L’entreprise demande l’autorisation de bâtir quatre sites d’élevage du saumon dans la baie Sainte-Marie, dans la zone où Digby Neck rencontre Long Island.

Chacun de ces quatre sites d’élevage serait composé de 12 enclos pouvant contenir de 50 000 à 80 000 saumons.

Canadian Salmon Limited n’a pas répondu la semaine dernière à une demande d’entrevue de Canadian Broadcasting Corporation CBC en Nouvelle-Écosse.

Son président, Martin Karlsen, affirmait dans une des réunions publiques en ligne tenues les 8 et 9 février  (Nouvelle fenêtre) que la compagnie comptait remplir ses cages avec un nombre restreint de poissons, au début, afin d’apprendre quelles sont les particularités de chaque site.

Il affirme que l’industrie est plus durable, utilise moins de pesticides et d’antibiotiques et crée moins de déchets que par le passé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les quatre sites proposés pour des fermes d'élevage de saumon atlantique à la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, apparaissent sur cette carte partagée par Canadian Salmon Limited (Haugland Gruppen) lors d'une séance en ligne d'information le 9 février 2022. Photo : Canadian Salmon Limited / Capture d'écran de NS Aquaculture Project, YouTube

Les activités d’aquaculture dans la baie Sainte-Marie nécessiteront des services , dit-il, et il fait miroiter des emplois pour la région.

Nous avons déjà une ferme à saumon et c’est pourquoi on s’y oppose

Les projets d’aquaculture sont souvent accueillis avec beaucoup de scepticisme. Dans le passé, des poissons d’élevage se sont échappés de leurs enclos et se sont mêlés aux populations de saumons sauvages.

Quand les saumons domestiqués se reproduisent avec les poissons sauvages, leur progéniture est en moins bonne santé, ce qui contribuerait au déclin de la population du saumon atlantique.

David Tudor, un conseiller de la municipalité de Digby, prévient qu’une bataille attend Haugland Gruppen / Canadian Salmon Limited.

« Ça fait 30 ans qu’on suit cela. Nous avons déjà une ferme à saumon et c’est pourquoi on s’y oppose autant. On a vu les résultats, de nos propres yeux, décennie après décennie. » — Une citation de David Tudor , conseiller municipal à Digby.

On sait ce qui nous attend et on va se battre aussi longtemps et aussi fort qu’on peut contre ce projet, proclame David Tudor.

Je peux vous assurer que les résidents sont frustrés , déclare Gwen Wilson, une résidente de Sandy Cove qui est membre du groupe Protéger la Baie Sainte-Marie  (Nouvelle fenêtre) , opposé à l’élevage de saumon.

Ces élevages polluent et perturbent les habitats où sont pêchés les homards, dit-elle. Le groupe, qui s'est dressé contre des projets similaires dans le passé, cite notamment une étude en Nouvelle-Écosse  (Nouvelle fenêtre) qui a constaté une baisse de 42 % des captures de homard en 11 ans près des fermes de saumon d’élevage.

Le groupe évoque la pollution provenant des débris et des fientes; des incidents où des baleines se sont coincées dans des enclos; et le fait que l'argent des contribuables a été utilisé par le passé pour rescaper des compagnies d'aquaculture qui avaient perdu une partie de leur élevage à cause de maladies du poisson, d'algues toxiques ou de la température de l’eau.

L’argument de la création d’emplois pour la région de Digby ne les satisfait d’ailleurs pas. Ils soutiennent que les élevages de saumon créent un faible nombre d’emplois mal payés, qui ont tendance à s’automatiser de plus en plus.

Des saumons d'élevage morts dans un enclos à Lofoten, en Norvège, le 27 mai 2019. Une prolifération d'algues a tué environ 8 millions de poissons d'élevage en 2019 en Norvège. Photo : Reuters / Norsk Telegrambyrå (NTB) / Scanpix/ Berit Roald

Le projet de Haugland Gruppen / Canada Salmon Limited est le premier projet d’aquaculture dans cette région depuis que l’entreprise norvégienne Cermaq, qui appartient à la corporation japonaise Mitsubishi, a abandonné au printemps 2020 ses plans d’expansion en Nouvelle-Écosse, qui auraient inclus la Baie Sainte-Marie.

Il y a déjà une ferme à saumons dans la baie Sainte-Marie. Elle est exploitée par le géant Cooke Aquaculture, du Nouveau-Brunswick, impliqué dans quelques controverses ces dernières années.

À l’été 2017, environ 300 000 saumons s’étaient échappés des enclos de Cooke Aquaculture le long de la côte ouest américaine, incitant l’État de Washington à bannir l’élevage du saumon de l’Atlantique quelques mois plus tard. Une fuite similaire d’au moins 2000 saumons s’était produite au large de Terre-Neuve en 2018.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une ferme d'élevage de saumon de Cooke Aquaculture à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Les prochaines étapes

Les documents présentés par Canadian Salmon Limited au ministère néo-écossais des Pêches et de l’Aquaculture ne sont pas publics pour le moment. Le ministère indique qu’ils le seront après un examen initial de la requête.

Il n’y a pas d’échéancier pour l’évaluation provinciale. Des agences fédérales comme le ministère des Pêches et des Océans (ministère des Pêches et des Océans du Canada MPO ) et Transport Canada seront impliqués dans l’examen du projet. Les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse seront aussi consultés.

Une fois l’évaluation complétée, la province va faire suivre la requête, avec ses commentaires, au Conseil de révision sur l’aquaculture.

Ce comité provincial, récemment créé, va décider dans les mois qui vont suivre si la requête est acceptée ou rejetée.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est tenu de respecter la recommandation du Conseil de révision sur l’aquaculture.