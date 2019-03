Diminuer l’importance de la cote R à l'Université Laval

La cote R a moins d'impact pour l'admission des nouveaux étudiants à l'Université Laval. Ça ne veut pas dire que l'institution accepte de moins bons étudiants, assure le vice-recteur exécutif aux études et aux affaires étudiantes, Robert Beauregard.

Un texte d'Érik Chouinard

M. Beauregard réagissait à une chronique parue dans La Presse cette semaine qui avançait que l'Université Laval était celle qui acceptait les candidats les « plus faibles ».

« Ça nous a grafigné cette histoire de cote R », affirme Robert Beauregard.

La cote R requise pour être admis dans les programmes contingentés est effectivement plus faible à l’Université Laval. L’administration se défend toutefois en disant vouloir miser sur une plus vaste accessibilité aux études supérieures, plutôt que seulement sur les résultats académiques.

« Ça fait partie de notre mission sociale, sinon on fait juste reproduire les mêmes élites à l’infini », indique le vice-recteur.

Du côté de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), le constat est similaire.

« On mise plutôt sur le bagage qui peut être acquis pendant le parcours universitaire pour évaluer une université », souligne le président de la CADEUL, Mathieu Montégiani.

Pas que les notes

Selon Robert Beauregard, en diminuant l’importance de la cote à l’entrée, l’Université Laval contribue à diminuer la pression de performance à laquelle les jeunes du secondaire et du collégial peuvent être soumis.

La cote R ne mesure que les performances académiques et non pas l’engagement dans la société, dans le sport ou dans la culture. C’est très étroit comme instrument de mesure, c’est ce qu’on lui reproche. Robert Beauregard, vice-recteur exécutif aux études et aux affaires étudiantes

Tout de même, les programmes de l’Université Laval respectent les mêmes normes que les autres universités et demeurent tout aussi exigeants. « Ça ne veut pas dire qu’on accepte des cancres et qu’on les fait passer en dessous du radar », ajoute le vice-recteur.

Le pari semble réussi. Le taux de diplomation y est parmi les plus hauts du pays.

Dans le palmarès universitaire du magazine Maclean’s, l’Université Laval se situe au quatrième rang au niveau canadien avec un taux de diplomation de près de 84 % et est première parmi les universités francophones, souligne M. Beauregard.

Mission d'inclusion

La cote R est plus importante pour accéder aux programmes universitaires plus contingentés comme ceux de médecine et de droit. L’Université Laval n’a tout de même pas le choix de s’en servir pour sélectionner des candidats sauf qu’elle le fait de façons différentes des autres.

Par exemple, dans huit de ces programmes contingentés, l’Université Laval réserve certaines places pour des étudiants autochtones. Ils ne sont ainsi pas soumis aux mêmes barèmes le reste des candidats.

L’objectif est entre autres que les communautés d’où proviennent ces étudiants puissent aussi bénéficier de la présence de gens qualifiés comme des médecins et des avocats.

« Cette année, on est l’université au Canada qui a placé le plus de médecins en région », illustre Robert Beauregard.

Érik Chuinard effectue actuellement un stage en journalisme au sein de l'équipe d'ICI Québec.