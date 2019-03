Entre deux tempêtes, les résidents de Lamèque reprennent leur souffle

Un texte de René Landry :

On va se préparer en conséquence, explique la propriétaire du Dépanneur Lamèque, Cynthia McGraw. J'ai fait entrer plus d'employés pour remplir les étagères. On va faire de plus grosses commandes aussi. On va essayer de prendre plus de stock en prévision de la prochaine tempête. On annonce une autre tempête lundi. L'hiver n'est pas fini.

Le Dépanneur Lamèque Photo : Radio-Canada / René Landry

Jeudi, tout le monde ici se remettait de cette tempête et de ces vents forts qui ont forcé plusieurs résidents à demeurer à la maison.

Cynthia McGraw, propriétaire du Dépanneur Lamèque Photo : Radio-Canada / René Landry

On a été fermés seulement lundi, indique Cynthia McGraw. Puis, mardi, je suis venue ouvrir vers une heure, jusqu'à six heures à peu près. Le lendemain, le mercredi, je suis venue ouvrir à dix heures le matin. Mais j'ai dû aller emprunter du lait à la coopérative parce que je n'en avais plus. Je n'avais pratiquement plus rien. Le gérant de la coopérative m'a dépanné et il m'a prêté des caisses de lait. En quinze minutes, les cinq caisses de lait étaient parties. C'était plein de monde ici. Je n'avais plus de pain, de croustilles.

La Coopérative de Lamèque était très achalandée, jeudi Photo : Radio-Canada / René Landry

À la Coopérative de Lamèque, jeudi, l'achalandage était tel que les clients avaient peine à trouver un espace où stationner la voiture.

La propriétaire du Dépanneur Lamèque témoigne de ce phénomène qui rappelle des souvenirs pas si lointains.

Il y a des gens qui ne sont pas sortis de chez eux depuis deux à trois jours, dit-elle. On a été plus occupés que pendant le temps des fêtes. Ça faisait penser un peu à la crise du verglas. Mais, en général, le moral des gens était bon.

Ce camion vient de traverser le pont Lamèque-Shippagan et se dirige vers Lamèque Photo : Radio-Canada / René Landry

Heureusement, on n'a noté que très peu de pannes de courant dans la Péninsule acadienne.

Les plaines

Deux des secteurs qui causent le plus de maux de tête aux automobilistes sont les fameuses plaines, celle reliant Inkerman à Shippagan, puis celle qui se trouve entre Shippagan et Lamèque.

Comme la plupart des automobilistes, ici, Doris Noël, qui réside à Pointe-Alexandre sur l'île Lamèque, a l'habitude de circuler sur ces plaines où la poudrerie est chose commune.

Doris Noël réside à Point-Alexandre, sur l'île Lamèque Photo : Radio-Canada / René Landry

En allant à Shippagan, si je me tasse du côté droit, dans "le croche à Roger" qu'on appelle, c'est toujours dangereux parce que la neige s'accumule à mesure, explique-t-elle. Quand tu ne vois rien, la voiture en avant peut freiner et tu peux la frapper. C'est vraiment risqué et c'est comme ça en plusieurs endroits sur l'île. Mais c'est quand même rare qu'on soit isolés comme ça pendant quatre jours. Sur la baie de Lamèque, il y a constamment de la poudrerie.