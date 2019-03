Les francophones de Kingston devront attendre six mois pour leur nouvelle école

En dévoilant les croquis du nouveau carrefour francophone de Kingston, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) ont annoncé un retard de six mois pour l'ouverture du projet. La raison : la construction d'un parc adjacent à l'établissement.

Marc Bertrand, surintendant au CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est , croit que le dévoilement des croquis est une belle étape et fait état d’un travail de longue haleine pour la communauté francophone de Kingston .

Seul bémol, les parents devront jusqu’au printemps 2021 avant de voir l’ouverture du carrefour francophone, qui inclura une école secondaire où cohabiteront les élèves du CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est et du CEPEOConseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario , une garderie, un centre On y va pour les enfants de moins de six ans, et un théâtre de 300 places.

L’établissement évalué à 27 millions de dollars devait initialement ouvrir ses portes à l’automne 2020, mais étant donné la bonification du projet, les deux conseils scolaires ont décidé de repousser l’ouverture de six mois.

Le croquis de la nouvelle école secondaire francophone de Kingston. Photo : Le CECCE et le CEPEO

Selon Mathieu Vachon, surintendant de l'éducation au CEPEOConseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario , cela va donner la chance aux francophones d’avoir des installations à la fine pointe de la technologie .

MM. Bertrand et Vachon soulignent d’une seule et même voix que ce nouveau centre sera un « point de rassemblement » pour la communauté.

Un projet bonifié

La Ville de Kingston, en partenariat avec les deux conseils scolaires, a annoncé un investissement de plus de 1 million de dollars pour la conception et la construction d’un parc sur le terrain adjacent au nouveau bâtiment.

Selon M. Bertrand, la bonification du projet a repoussé l'échéancier d’ouverture.

Toutefois, cela signifie que les élèves de l’école secondaire publique Mille-Îles pourront continuer d’occuper les locaux de l’école anglophone St. Patrick au-delà de 2020.

M. Vachon affirme avoir prolongé l’entente afin de permettre aux élèves de rester à St. Patrick.