Le Conseil national des musulmans canadiens déçu de ne pas être entendu en Cour suprême

Le Conseil national des musulmans canadiens est déçu que la Cour suprême du Canada refuse d'entendre la cause de Webber Academy qui refuse d'aménager un lieu de prière, après la demande de deux de ses élèves musulmans.

Ce recours judiciaire implique deux jeunes étudiants qui considèrent que leurs droits constitutionnels à des accommodements religieux ont été niés quand on a refusé de leur offrir un local pour prier à Webber Academy, une école privée non confessionnelle de Calgary.

« Cette décision n’est ni une victoire pour Webber Academy ni pour les deux élèves et leurs familles », indique Ihsaan Gardee, le directeur général du Conseil national des musulmans canadiens.

« Les deux parties se retrouvent à la case de départ du processus judiciaire et devront se présenter à nouveau devant le Tribunal des droits de la personne après avoir déjà investi huit ans en temps, en énergie et en ressources pour se rendre jusqu’à la Cour suprême », observe Ihsaan Gardee.

« C’est particulièrement décourageant pour ces élèves, aujourd’hui de jeunes hommes, qui, après toutes ces années, ne peuvent clore ce dossier et aller de l’avant avec leurs vies. », ajoute M. Gardee.

Des erreurs techniques

La Cour suprême a cité des “erreurs techniques” dans la façon dont la cause a été menée, ce qui fait en sorte que la décision de la Cour d’appel de l’Alberta est maintenue et que la requête doit retourner au Tribunal des droits de la personne sur la base des questions constitutionnelles qui auraient dû être soulevées auparavant par Webber Academy.

Les familles des plaignants ont exprimé leur déception à propos de la décision, mais sont déterminées à poursuivre leur lutte pour des accommodements religieux.

« C’est la même épreuve à nouveau. Mais pour obtenir justice, il faut passer à travers ces obstacles. Il n’est pas question d’abandonner. C’est un droit fondamental, je dois continuer. Je ne sens pas cela comme un fardeau, je me sens légère et si je dois poursuivre cette lutte jusqu’à ma mort, je le ferai. C’est un combat pour tous ceux et celles qui ont des droits, pas seulement les musulmans », affirme Shabham Nazar, la mère de Naman Siddique, un des garçons à l'origine de la plainte.