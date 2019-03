Un autobus va collecter les dons de tampons et de serviettes hygiéniques

Des membres de l'organisme United Way mettent au défi les habitants de Victoria, en Colombie-Britannique, de remplir un autobus de produits d'hygiène féminine en vue de les distribuer aux femmes dans le besoin .

La société de transports publics BC Transit a mis à la disposition de United Way un de ses autobus pour la collecte. Les Britanno-Colombiens sont invités à y déposer des boîtes neuves de tampons, serviettes et autres produits d’hygiène féminine, comme des coupes menstruelles, le samedi 2 mars, soit une semaine avant la Journée internationale des femmes du 8 mars.

L’an dernier, United Way a amassé 30 000 tampons, serviettes et autres produits d’hygiène féminine, selon la directrice des communications, Jennifer Young. Ils ont été distribués à des associations locales comme Bridges for Women, qui soutient les femmes victimes de traumatismes ou d’abus.

Une des formatrices de Bridges for Women, Wendy Schultz, se souvient qu’avant de recevoir l’aide de United Way, l’association puisait dans son budget d’achat de nourriture pour se fournir en produits d’hygiène féminine et les proposer gratuitement dans ses toilettes.

La dernière campagne de dons de tampons et de serviettes nous a fourni assez de stock pour toute une année. Wendy Schultz, formatrice à l’association Bridges for Women

De nombreuses femmes pauvres restent cependant hors de portée des associations, regrette Benoît Hallis, un des intervenants en chef d’Our Place Society, un foyer d’accueil pour itinérants de Victoria. Il constate que les femmes ne représentent qu’un tiers des personnes qui visitent le foyer régulièrement. Toutefois, Our Place Society tient à leur disposition des tampons et des serviettes au même titre que les autres produits de première nécessité.

Nous ne pourrions pas acheter ces produits à longueur d’année s’il n’y avait pas de programme qui nous aidaient. Benoît Hallis, un des intervenants en chef d’Our Place Society

L’intervenant se souvient qu’avant que les dons de produits d’hygiène féminine affluent grâce au programme de United Way, il devait parfois donner de sa poche pour aider une femme qui n’avait pas les moyens de s’acheter des tampons.

L’autobus de United Way sera stationné devant le centre commercial Hillside de Victoria, à l’angle des rues Shelbourne et North Dairy, de 10 h à 14 h. L'organisme demande que les boîtes de produits hygiéniques n’aient pas été ouvertes auparavant.