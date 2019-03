Les sportifs estriens et centricois fin prêts pour les Jeux du Québec

Gonflés à bloc, des centaines d'athlètes de l'Estrie et du Centre-du-Québec ont pris la route vendredi pour participer à la 54e finale des Jeux du Québec , qui se déroule dans la région de la Capitale-Nationale du 1er au 9 mars prochain.

Je me sens fébrile à l’approche des Jeux, j’ai hâte que ça commence. J’espère qu’on va gagner et que l’Estrie sera fière de nous , a lancé un jeune hockeyeur tout juste avant d’embarquer dans l’autobus.

Ça représente littéralement des minis Olympiques. Les jeunes sont tellement motivés, pour plusieurs c’est le maximum qu’ils peuvent atteindre dans leur carrière de sportif à travers les années. Audrey Roy, entraîneuse, club de nage synchronisée

Hockey, badminton, biathlon, patinage… les athlètes de la province sont prêts à afficher leurs couleurs dans les 22 disciplines.

[Mon défi] va être de faire une belle performance, c’est beau gagner, mais c’est un peu stressant , a révélé le karatéka Clément Brunet.

C’est un calibre vraiment impressionnant, a renchéri la responsable des communications pour le Centre-du-Québec, Érika Lafrenière-Lahaie. On s’entend ce sont des athlètes espoirs qui sont aux Jeux du Québec qui vont aller représenter la région.

Une expérience qui sera assurément riche en émotions, rappelle la médaillée olympique en patinage de vitesse et la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

Le bagage que j’ai acquis pendant les Jeux du Québec a certainement contribué à me rendre plus forte, résiliente et déterminée dans toutes les facettes de ma vie , a-t-elle confié.

Plus de 3000 athlètes prendront part aux compétitions. Les affrontements débuteront officiellement samedi matin.