Aréna à deux glaces : le temps presse, dit la Ville de Magog

La Ville de Magog attend avec impatience le dépôt des budgets fédéral et provincial dans l'espoir qu'un financement soit disponible pour le développement d'infrastructures sportives. Dans une mise à jour du projet de nouvel aréna, faite vendredi matin, la Ville et l'organisme à but non lucratif qui gère le dossier ont martelé que le temps presse.

Selon la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, le projet de 25 millions de dollars est prêt à aller de l'avant. Il ne reste plus qu'à trouver le financement.

Il y a une enveloppe qui existe, qui est budgétée. Il y a une entente qui est signée entre le provincial et le fédéral , assure-t-elle. Or, si cette enveloppe existe, elle est encore bien scellée.

On sait que dans l'entente qui a été signée, l'entente bilatérale entre le Québec et le Canada, il y a une partie de l'argent qui va aller aux infrastructures culturelles et sportives , explique-t-elle.

Une mise à jour du système de refroidissement de l'actuel aréna devait être faite au départ, mais la Ville a plutôt choisi de construire un nouvel amphithéâtre à deux glaces pour répondre, dit-elle, aux besoins grandissants.

Le projet serait financé aux deux tiers par les gouvernements.

Coupes d'arbres?

Dans sa mise à jour faite vendredi, la Ville a aussi voulu préciser l'espace qui sera nécessaire pour la construction de l'aréna sur le terrain de l'école La Ruche. Des citoyens avaient émis des craintes concernant le nombre d'arbres qui devront être coupés.

On a clairement démontré ce matin que c'est 8 à 10 % du boisé [qu'on va couper] et ce n'est pas nécessairement un boisé de qualité non plus , a soutenu Vicki-May Hamm.

La mairesse ajoute qu'une proposition de reboisement sera présentée une fois que le plan du nouvel aréna sera complètement attaché.

Ceux qui rêvent par exemple que la commission scolaire transforme une partie de ce boisé en boisé éducatif, il reste un immense terrain boisé , illustre-t-elle.

Au départ, il était prévu que les travaux commencent en 2018 pour une ouverture du nouvel aréna à l'automne 2019.