Les députés de la Saskatchewan se préparent pour le début de la session législative

Après trois budgets déficitaires de suite, celui qui est aussi ministre de l'Éducation répète que le gouvernement vise l'équilibre cette année.

Le vice-premier ministre confirme que des déficits pourraient survenir. Il ne précise toutefois pas s'il y aura des compressions pour atteindre l'équilibre budgétaire.

Le Parti saskatchewanais dit être conscient que, depuis l’année dernière, l’économie doit être diversifiée.

Nous allons continuer de bâtir l’économie de la Saskatchewan. Gordon Wyant, vice-premier ministre de la Saskatchewan

Dès le 1er avril, la taxe fédérale sur le carbone entrera en fonction, ce qui inquiète le gouvernement de la province, mais en point de presse vendredi, Gordon Wyant a refusé de faire plus de commentaires, la cause étant devant les tribunaux.

Les doutes du NPD face au budget

Le chef de l'opposition officielle, le néo-démocrate Ryan Meili, ne croit pas que le budget provincial sera équilibré.

On l'a entendu plusieurs fois, mais ce n’est jamais équilibré. On a plus de dettes, ce n’est pas possible. Ryan Meili, chef de l'opposition en Saskatchewan

Au cours de la session législative, l’opposition veut travailler en faveur de l'amélioration des conditions de vie des familles, de l’éducation et de l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) veut aussi s’attaquer à l’éthique du Parti saskatchewanais. « On a un grand scandale, on a l’influence des donneurs au Parti saskatchewanais qui ont reçu des terrains gratuits ou à très bon prix. Ils reçoivent des contrats provinciaux et gagnent beaucoup d’argent à cause de leur générosité envers un parti politique. On va continuer à exposer ces scandales », affirme Ryan Meili.

De nouvelles écoles fransaskoises



Le gouvernement affirme être en discussion avec la communauté francophone, notamment à propos de nouvelles écoles. Le ministre de l’Éducation, M. Wyant, a mentionné qu'il travaille avec le Conseil des écoles fransaskoises au sujet du modèle de financement des écoles de langue française.

Au NPD, Ryan Meili mentionne qu’il est important de souligner le Mois de la Francophonie et dénonce le fait que la question linguistique est « souvent oubliée et ignorée dans un gouvernement anglophone ».

Ryan Meili souligne également souligné le fait que la Direction des affaires francophones dépend maintenant du ministère des Parcs, de la Culture et du Sport. Il croit qu'il serait important pour la communauté francophone que cette direction revienne au sein du conseil exécutif provincial.

D’après les informations de Gabrielle Proulx