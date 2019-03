Sénateur de l'Ohio, 66 ans – Réélu en 2018 dans un État qui s'était tourné vers Donald Trump, il croit que son message protravailleurs pourrait rallier les électeurs du Midwest industriel et le propulser à la Maison-Blanche.

Échelonné sur 35 ans, le parcours politique de Sherrod Brown est étoffé : sénateur à l’assemblée législative de son État, secrétaire d’État de l’Ohio, représentant à Washington, puis sénateur depuis 2007.

Le politicien, qui se décrit lui-même comme un populiste, défend des enjeux chers à l'électorat du Midwest qui, après avoir appuyé Barack Obama, a voté pour Donald Trump en 2016.

Défenseur infatigable de la classe ouvrière, il s’oppose depuis longtemps aux traités de libre-échange et a appuyé les tarifs douaniers imposés par le président Trump sur les importations d’acier et d’aluminium.

Il soutient que sa victoire de 2018, dans un État désormais conservateur, devrait servir de plan directeur à une reconquête démocrate de la Maison-Blanche.

Le virage à gauche de son parti confère dorénavant à ce politicien, pourtant reconnu comme un progressiste, des allures de modéré.

Opposé à l’instauration d’un régime d’assurance maladie universel et au Green New Deal, l’ambitieux plan avancé par des démocrates pour éliminer l’empreinte carbonique des Américains d’ici 10 ans, il privilégie une approche plus modeste sur ces enjeux.

Pendant la campagne de 2018, il a fait l’objet d’allégations de violence conjugale à l’endroit de sa première femme, qui les a démenties.