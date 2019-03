Un député fédéral manitobain demande une meilleure protection du personnel hospitalier

Député de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley, Doug Eyolfson demande un plan pancanadien de prévention de la violence dans le domaine des soins de santé. Il a présenté, vendredi, à la Chambre des Communes une pétition lancée par la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers.

Le député estime que, « depuis trop longtemps, la violence est considérée comme faisant partie du travail », dans les hôpitaux et les centres de santé.

Il explique avoir décidé de parrainer une pétition initiée par la présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, Linda Silas, pour établir un cadre fédéral afin d'assurer la protection des personnels de santé.

« On a demandé la création d’un plan. Si un incident survient dans un établissement où il n’y a pas de sécurité, il faut que les employés aient un plan pour réagir », explique la présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba, Darlene Jackson.

Elle ajoute que certaines infirmières supportent une charge de travail plus grande et ont moins de temps à consacrer individuellement à chaque patient et que cela influe sur leur capacité à gérer les épisodes de violence.

Selon elle, les incidents sont souvent des violences verbales, des cris et des menaces.

Elle déplore alors le manque de standardisation dans la réponse apportée aux cas de violence selon les centres de soins de santé et les moyens mis en œuvre.

Au Centre des sciences de la santé, à Winnipeg, plus de 400 cas d’incidents violents ont ainsi été enregistrés entre octobre 2016 et octobre 2018.

Ces incidents regroupent les violences verbales, les menaces de violence, ou encore les incidents d'agression physique.

Si les chiffres prennent en compte des cas de violence délibérée, ils reflètent également les cas impliquant des patients qui n’ont aucun contrôle sur leurs actions, tels que les patients atteints de démence et d’autres personnes pouvant être désorientées en raison d’un problème médical.

L’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) affirme avoir ajouté en 2018 de nouveaux modules à son programme de prévention de la violence.

« On a fait des changements dans nos heures de visite dans les hôpitaux et les points d’entrée dans les hôpitaux en soirée », explique le président-directeur général de l’ORSW, Réal Cloutier.

Des systèmes d’alarmes personnelles ont également été mis en place pour les employés du Centre des sciences de la santé.

Avec des informations de Mathilde Monteyne