Les Jeux du Québec, le début du rêve olympique de Pierre Harvey

Sa première participation aux Jeux du Québec a beau remonter à 1971, Pierre Harvey assure qu’il se rappelle très bien du sentiment qui animera les quelque 2900 jeunes athlètes qui débarqueront à Québec dans les neuf prochains jours pour participer à la 54e finale de la prestigieuse compétition provinciale.

C’était extraordinaire. Moi, j’étais aux championnats du monde. Je sentais que c’était le plus grosse compétition que je faisais de ma vie et je ne pensais pas en refaire d’autres plus importantes , explique celui qui, à 14 ans, participait à l’épreuve de natation pour la délégation de l’Est-du-Québec.

Le cahier de presse des Jeux du Québec de 1971, à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada

Réaliser son talent

Ayant grandi à Rimouski, Pierre Harvey se souvient notamment de la confiance que lui avait procuré ses performances faces aux meilleurs jeunes athlètes de la province.

Quand j’étais jeune, je n’étais pas vraiment un grand sportif et c’est aux Jeux du Québec que j’ai pris conscience que j’avais un talent et que je pouvais peut-être aller loin. La journée que tu réalises que tu as un talent, tu as du plaisir à essayer de le pousser davantage.

Un plaisir qui a mené Pierre Harvey aux Jeux du Québec à nouveau en 1973 et en 1974, comme cycliste cette fois, puis à quatre participations aux Jeux olympiques. La première à vélo devant les siens, à Montréal, en 1976, et la dernière sur ses skis, aux Jeux d’hiver de Calgary, en 1988.

Pierre et Alex Harvey, en 2010, devant un poster les représentant tous deux 20 ans plus tôt Photo : La Presse canadienne / Presse canadienne/Jacques Boissinot

De père en fils

Depuis Pierre Harvey en 1971, les futurs olympiens ont défilé par dizaines sur la scène des Jeux du Québec. De Sylvie Bernier à Alexandre Despatie, en passant par Joannie Rochette, Jennifer Abel, Marie-Ève St-Gelais et, évidemment, Alex Harvey.

La compétition provinciale a d’ailleurs également servi d’éveil dans la carrière d’athlète de son fils, affirme Pierre Harvey.

Je me souviens qu’aux Jeux du Québec de 2001, à Rimouski, tous les médias parlaient à Alex parce qu’il était le fils de Pierre Harvey et on lui demandait s’il allait gagner. Alex finissait 4e ou 5e. Il pleurait et on était obligé de le consoler. C'est là qu'il s’est dit qu’il fallait qu’il travaille plus fort s’il voulait continuer à être meilleur et c’est à partir de là qu’il s’est mis à travailler et encore aujourd’hui à 30 ans, il pousse toujours au maximum.

N’empêche, rappelle le résident de Saint-Ferréol-les-Neiges, participer à la Finale des Jeux du Québec représente une expérience marquante pour tous les jeunes qui y prennent part, qu’ils soient destinés à une grande carrière d’athlète par la suite ou pas.

Pour un jeune de 12,13 ou 14 ans, c’est l’ultime accomplissement et c’est un souvenir qui nous reste toute notre vie.