Nouvelles normes de la LHJMQ : Courteau veut que le fédéral et le provincial s'impliquent

C'est ce qu'il a déclaré ce midi dans un dîner organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda.

D'ici le 31 mai 2021, les arénas de la ligue doivent mettre aux normes les bandes, les baies vitrées et le système d'éclairage. Les amphithéâtres de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or sont touchés par ces modifications obligatoires. Jusqu'ici, plusieurs élus ont manifesté leur mécontentement à travers le Québec.

À lire aussi : La LHJMQ veut obliger Val-d'Or et Rouyn-Noranda à investir dans leur aréna

Le commissaire de la LHJMQ indique qu'il souhaiterait que les modifications soient payées à parts égales par les gouvernements municipal, provincial et fédéral.

Gilles Courteau répond toutefois aux critiques en disant que lorsqu'il s'assoit avec les municipalités, il réussit à leur faire comprendre que ce ne sont pas que des caprices .

C'est pour la sécurité des joueurs. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Une partisane, Martine Rioux, a interrogé Gilles Courteau sur le support que la ligue offrirait aux équipes.

J'ai été contente d'entendre les démarches du commissaire concernant les ententes de financement, parce qu'on sait que dans une ville comme Rouyn-Noranda, les nouvelles exigences vont demander une contribution. J'étais contente de voir les représentations que Gilles Courteau a faites, autant au niveau du provincial que du fédéral, pour respecter les capacités de payer des municipalités , a-t-elle déclaré après l'activité.

Le président des Huskies, Jacques Blais Photo : Radio-Canada / Piel Côté

De son côté, le président des Huskies, Jacques Blais, croit que les villes profitent de l'existence des équipes juniors majeures.

Quand on a agrandi notre aréna, ce sont les hommes d'affaires qui ont payé. Aujourd'hui, la Ville a une belle équité et on a un bel amphithéâtre, mais je pense que les gens d'affaires ont fait leur part et je crois que la Ville va embarquer, une fois qu'on leur aura bien expliqué la situation , détaille M. Blais.