Quelles sont les règles d'or à respecter avant de sortir une nouvelle?

Une discussion entre l’ombudsman de Radio-Canada, Guy Gendron, et la réalisatrice web Audrey Paris

Audrey Paris : En vertu des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, les salles des nouvelles doivent répondre à cinq principes, soit l’équité, l’équilibre, l’exactitude, l’impartialité et l’intégrité. Et une étape primordiale du travail est de vérifier l’information et les sources. À quel point cette étape est-elle méconnue du public?

Guy Gendron : Il y a des gens qui croient que le rôle des journalistes est simplement d’écrire, mais il y a un avant. Le travail de journaliste est de vérifier des informations, des indices, des questions. C’est aussi de poser des questions, c’est de se poser des questions et de vérifier des faits avant d’écrire. Les journalistes ne sont pas une simple courroie de transmission. Ajoutons que les médias ont une responsabilité, et c’est d’abord de juger de la pertinence de l’information : est-elle d’intérêt public? Si la réponse est oui, il faut donc aller fouiller l’histoire. Se poser des questions comme : est-ce qu’il y a un autre côté à la médaille, est-ce que les informations qu’on me donne sont confirmées par des faits?

Radio-Canada n’appartient à personne et appartient à tout le monde. Il ne doit pas être le porte-parole d’intérêts particuliers. Guy Gendron, ombudsman de Radio-Canada

AP : Il y a certains sujets, parfois plus délicats ou litigieux, qui nous obligent à attendre avant de publier. Il faut donc obtenir l’autre côté de la médaille et donner suffisamment de temps pour permettre à toutes les parties concernées de répondre.

GG : On doit découvrir quel est l’impact de cette information. On doit découvrir quels sont les gens qui sont pour et ceux qui sont contre. C’est à ce moment qu’on doit se demander s’il faut établir un équilibre, une équité dans le traitement de l’information. C’est une étape qui nécessite un certain temps. On ne fait pas juste reproduire une information que nous avons reçue. C’est le travail du journaliste d’aller plus loin et ça, ça prend un certain temps.

AP : C’est pour respecter la mission de Radio-Canada concernant l’intérêt public que les équipes éditoriales s’assurent de bien vérifier les informations?

GG : Les médias ont la liberté de choisir le sujet et ensuite l’angle avec lequel ils traiteront la nouvelle, parce qu’il y a plusieurs façons de traiter l’information d’un média à l’autre. Chacun de ces médias aura des éclairages différents pour le public. Il faut noter aussi que chaque liberté vient avec une responsabilité. Le média qui publie quelque chose, il met son sceau d’approbation. S’il y a des plaintes, parce que l’article manque à la notion d'exactitude, d’équité, d’équilibre, d’impartialité, d’intégrité, bien, c’est le média qui doit répondre de ça. Et le processus à Radio-Canada est de passer par le bureau de l’ombudsman, qui est indépendant.

On a le droit de tout dire, mais on a la responsabilité de ne pas dire n’importe quoi. Guy Gendron, ombudsman de Radio-Canada

AP : Qu’en est-il du journalisme d’enquête? Le processus de vérification doit être laborieux, mais c’est difficile pour le public de réaliser à quel point ce l’est.

GG : J’ai travaillé sept ou huit ans à l’émission Enquête. Ça arrivait que je travaille près de six mois sur un dossier. C’est un luxe extraordinaire que de pouvoir consacrer autant d’énergie à un seul sujet. Mais on doit le résumer en 45 minutes. C’est sûr qu’on ne peut pas expliquer tout ce qui a été fait derrière. On doit expliquer un minimum, surtout quand les sources sont anonymes, il faut expliquer d’où elles viennent, sans les révéler. Mais on ne peut pas tout dire.

AP : Au cours des 15 dernières années, avec les réseaux sociaux, est-ce que les normes de Radio-Canada se sont transformées? A-t-il fallu les adapter?

GG : Les normes n’ont pas changé. Ce qui a changé, c’est la pratique en raison de la vitesse de publication sur les réseaux sociaux. Mais, c’est clair que ça pose des risques plus grands qu’avant. Il faut être prudent parce que, parfois, quand il y a des crises ou des événements importants, il y a des gens malintentionnés qui s’amusent à mettre de fausses informations sur les réseaux sociaux et ces gens-là se font une fierté du fait que leurs faussetés soient reprises par des médias. Et ça, c’est un grand danger.

AP : Il peut arriver que, parce qu’une personne publie un témoignage sur les réseaux sociaux, en alléguant avoir été victime d’une fusillade par exemple, les journalistes soient tentés de publier le tout immédiatement. Mais les journalistes doivent attendre de vérifier l’information avant de publier le témoignage.

GG : Est-ce que c’était un vrai témoignage? Il faut se poser la question. Il faut douter, il faut toujours douter. Le meilleur ami du journaliste, c’est le doute. Et le pire danger, ce sont nos propres certitudes, il faut toujours être prêt à les remettre en question. Pour ça, il faut les assumer et les confronter à la réalité.