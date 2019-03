Jody Wilson-Raybould peut-elle rester au caucus libéral?

Pendant que les retombées du témoignage fracassant de Jody Wilson-Raybould devant le comité de la justice continuent de se faire sentir, une question est posée de plus en plus ouvertement dans les corridors de la Chambre des communes : l'ancienne ministre peut-elle rester au caucus libéral? Si les réponses sont floues, le malaise, lui, est palpable.

En détaillant les pressions et les menaces voilées qu'elle dit avoir reçues de la part de l'entourage du premier ministre pour éviter un procès criminel à SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould a sérieusement égratigné l'image du gouvernement Trudeau.

Une sortie contre les plus hautes sphères du pouvoir qui crée un inconfort et remet en question la présence de l'ex-procureure générale dans les rangs libéraux, admet le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

« Est-ce que ça soulève des discussions? Est-ce que ça soulève des interrogations? Absolument, ça serait mentir que de dire le contraire », répond-il en entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir.

Non seulement les conservateurs et les néo-démocrates se sont unanimement rangés derrière elle, mais le témoignage de Jody Wilson-Raybould est venu nourrir les attaques de l'opposition, poussant même Andrew Scheer à réclamer la démission de Justin Trudeau.

L'ex-ministre de la Justice elle-même n'a pas voulu dire clairement si elle faisait toujours confiance au premier ministre.

Dans ce contexte, la députée de Vancouver Granville est-elle toujours la bienvenue aux réunions du caucus libéral? Pablo Rodriguez hésite quelques secondes avant de répondre.

« Bien sûr que c'est discuté, il peut y avoir un certain malaise aussi, mais ce sont des décisions sérieuses qui doivent être prises à la suite d'une réflexion sérieuse. C'est l'ancien whip en chef du gouvernement qui vous parle », souligne l'ancien responsable de la discipline chez les libéraux.

Pablo Rodriguez rappelle du même souffle que le premier ministre continue de réfléchir quant au statut de Mme Wilson-Raybould. Est-il d'accord pour continuer de siéger avec elle? Le ministre du Patrimoine canadien pèse une fois de plus ses mots.

« Il y a un petit malaise pour la plupart des gens, je vous dirais, mais encore une fois, elle est membre du caucus et on verra quelle sera la décision à terme. »

En attendant Gerald Butts

Après Jody Wilson-Raybould, un autre témoignage est très attendu devant le comité de la justice : celui, la semaine prochaine, de l'ex-secrétaire principal du premier ministre Gerald Butts. Pablo Rodriguez s'attend-il à un autre éclairage?

« Lui semble avoir une version différente, tout comme le premier ministre, tout comme un paquet de gens là-dessus. L'important, ici, c'est de donner l'opportunité aux gens de s'exprimer. [...] On mettra une version face à l'autre, on regardera les pour et les contre, les faits de l'un, les faits de l'autre », affirme le ministre.

Gerald Butts, ex-bras droit et ami de Justin Trudeau, a récemment remis sa démission pour éviter de devenir une distraction pour le gouvernement, tout en niant les faits qui lui étaient reprochés.