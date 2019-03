Appartements pour Autochtones : Québec et Ottawa interpellés

Nous vous apprenions hier qu'une bonne partie de ces loyers sont en fait loués par des non-Autochtones.

Les locataires disent être des Métis, mais ceux-ci ne sont pourtant pas reconnus au Québec comme étant des Autochtones.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, demande aux deux paliers de gouvernement d'intervenir rapidement.

Il rappelle que 55 % des Autochtones ont choisi de vivre en milieu urbain au Québec.

Je pense que les deux gouvernements devraient faire le ménage ou du moins s'assurer que les objectifs qui sont poursuivis par ce type d'habitations soient rencontrés et qu'on puisse donner aux Autochtones qui le désirent des appartements décents dans nos municipalités , dit-il.

Jusqu'à la Chambre des communes

La députée néo-démocrate Marjolaine Boutin-Sweet a aussi interpellé le gouvernement libéral fédéral concernant ces appartements.

En plus, en raison de la discrimination, les personnes des Premières Nations ont déjà plus de difficultés à se trouver un logement. Est-ce que le ministre va s'assurer que les fonds fédéraux destinés aux logements autochtones atteignent réellement leur but? , a-t-elle soulevé en Chambre.

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, a répondu que le programme de logements autochtones a été revu afin que les communautés autochtones puissent maintenant avoir accès aux logements.