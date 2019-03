Les opioïdes sous forme de pilules font plus de victimes que la drogue injectée à London

Cette baisse du nombre de morts est inattendue, selon le médecin-hygiéniste de la Ville de London, Christopher Mackie. Ce dernier soutient que le phénomène est dû aux efforts déployés par la Ville afin de réduire les ravages causés par la crise des opioïdes qui touche la communauté.

Nous sommes ici aujourd’hui parce que la stratégie de réduction des méfaits fonctionne , dit-il.

Pendant plusieurs années, nous avons constaté une hausse du nombre de gens qui meurent à la suite d’une surdose. Lors du premier trimestre de 2018, 22 personnes sont mortes, c’est l’équivalent du nombre de personnes qui sont précédemment mortes dans toute une année. Christopher Mackie, médecin-hygiéniste de la Ville de London

Toutefois, le médecin explique que pour le deuxième trimestre de l’année 2018, le nombre de morts s'est établi à 12, une tendance à la baisse. La saison estivale a elle aussi été moins mortelle qu’à l’habitude, alors que les mois d’été comptent normalement plus de morts.

Cette baisse place donc London sous la moyenne provinciale en ce qui a trait aux morts à la suite d’une surdose, selon lui.

Dans toute la province, on observe une baisse des morts liée à la consommation d’opioïdes, mais cette baisse est d’autant plus marquée à London , explique le médecin-hygiéniste.

Un centre d'injection supervisée Photo : The Associated Press / Rick Rycroft

Les pilules et non les aiguilles

Les efforts des autorités et des nombreuses agences de services de santé à London contribuent à la protection des gens les plus vulnérables, puisque ceux qui s’injectent de la drogue sont sauvés, estime Dr Mackie.

Ici à London, nous ne voyons presque aucune mort liée à la consommation de drogue injectable. Les plus isolés, les plus durs à toucher et les plus à risque ne meurent pas ici, tandis qu’à travers la province le pourcentage de gens qui meurent à la suite [d’injection] de drogues est à 30. Ici, c’est près de zéro , souligne le médecin.

Nous avons fait une énorme différence dans la vie des gens les plus à risque , dit-il.

Le Dr Mackie explique que cette amélioration des conditions des toxicomanes survient probablement parce que les services de santé ont concentré leurs efforts sur cette population.

Il y a encore du travail à faire pour aider ceux qui ingèrent des pilules seuls à la maison. Ils ne pensent peut-être pas être aussi à risque que ceux qui s’injectent la drogue, mais c’est la consommation de pilules qui fait grimper le nombre de morts lié aux surdoses à London. Christopher Mackie, médecin-hygiéniste de la Ville de London

Des causes multiples pour expliquer cette baisse

Dr Mackie explique la baisse totale de morts liées à une surdose de plusieurs façons.

Selon lui, cette baisse peut être attribuée à l’ancien maire Matt Brown, qui avait fait la promotion d’un projet de site d’injection supervisée auprès des résidents de London, avec succès. Il avait aussi établi un lien avec les clients du Centre autochtone d’accès aux soins de santé du Sud-Ouest et les travailleurs du site.

Le médecin-hygiéniste a de plus fait mention de l’ouverture de centre temporaire de prévention des surdoses en février 2018 pour expliquer le succès du programme de réduction des dommages.

Finalement, le Dr Mackie a salué la participation des gardiens de sécurité du centre de détention d’Elgin-Middlesex, des policiers et des citoyens de London qui se sont eux aussi dotés de trousses de naloxone.

Ces milliers de personnes qui sont allées chercher une trousse, elles ont lancé le message à leur communauté qu’elles se soucient de la vie de leur prochaine. Et même s’ils n’utilisent pas la naloxone... Christopher Mackie, médecin-hygiéniste de la Ville de London

Le centre de détention d'Elgin-Middlesex a l'un des taux les plus hauts de morts de détenus au Canada. Photo : Radio-Canada / CBC

Des preuves issues d’autres pays et du Canada démontrent que les sites de consommation supervisée sauvent des vies , dit la porte-parole de Santé Canada, Maryse Durette. Selon elle, plus de 120 000 visites ont été faites dans ces sites dans les 18 derniers mois et 1100 surdoses y ont été évitées.

Pour Santé Canada, il est encourageant de voir que le Bureau de santé de Middlesex-London a constaté une baisse des morts liées aux opioïdes grâce à leur stratégie de réduction des méfaits des opioïdes.

La porte-parole de Santé Canada ajoute que des preuves tangibles existent des bienfaits de ces stratégies, qui comprennent les sites de consommation supervisée, la prévention, les traitements et les activités de soutien.

Le ministère de Christine Elliott réagit

Le bureau de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, Christine Elliott, soutient que le gouvernement de Doug Ford prend très au sérieux la crise des opioïdes qui fait présentement rage en Ontario.

La ministre a visité plusieurs sites, a tenu des consultations avec des experts et a revu les faits pour s’assurer que les gens aux prises avec la toxicomanie reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Hayley Chazan, porte-parole pour la ministre Christine Elliott

En conclusion des rencontres de la ministre, sa porte-parole Hayley Chazan ajoute que la province travaille maintenant à l’élaboration d’un nouveau modèle de consommation supervisée et de prévention des surdoses appelées centres de consommation et de traitements (CCT).