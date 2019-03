Saga entre deux ex-cadres de l’UQTR : le juge donne raison à Gilles Charland

L'ex-cadre de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Alain Fournier est condamné à verser 20 000 $ à l'ancien vice-recteur Gilles Charland qui le poursuivait pour diffamation et atteinte à sa réputation. Le juge de la Cour supérieure du Québec Jocelyn Geoffroy a rendu sa décision vendredi.

Gilles Charland, qui était vice-recteur aux ressources humaines, réclamait 150 000 $ à Alain Fournier pour avoir induit le public en erreur à son sujet lors d’audiences du Tribunal administratif du travail (TAT).

Le juge a rendu sa décision après avoir entendu une quinzaine de témoins durant trois jours. Alain Fournier devra aussi payer des intérêts et indemnités depuis le 22 août 2016.

Un congédiement à l’origine du conflit

Alain Fournier était directeur du service de l’équipement de l’UQTR jusqu’à l’automne 2013, moment où il a été mis à pied.

L’homme a ensuite déposé quatre plaintes à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), notamment pour harcèlement psychologique et congédiement sans motif juste et suffisant.

C’est dans le cadre de ces audiences devant le TATTribunal administratif du travail qu’Alain Fournier a tenu les propos que Gilles Charland considérait comme de la diffamation et de l’atteinte à sa réputation. La Cour supérieure du Québec lui a donné raison.

Le tribunal retient que ce sont les traces laissées sur Internet par les médias ayant rapporté les propos de Gilles Charland qui lui font le plus de tort.

Le juge ne croit toutefois pas qu’une rétractation ou des excuses soient nécessaires. La simple possibilité de faire référence au présent jugement, au besoin, devrait suffire , est-il écrit.

Exemples d’allégations déboutées par la Cour supérieure

Alain Fournier avait notamment affirmé avoir assisté à un épisode de corruption lors d’une rencontre à laquelle Gilles Charland assistait. Devant le TATTribunal administratif du travail , il avait été jusqu’à dire qu’il s’était senti en pleine Commission Charbonneau .

Le tribunal considère aussi que cette allégation de M. Fournier a été faite avec une intention malicieuse en cette période où la Commission Charbonneau battait son plein , est-il écrit dans le jugement de 14 pages.

Le juge explique que, pour plusieurs raisons, il ne s’agissait pas d’une réunion où une personne aurait pu user de son influence pour obtenir des contrats pour sa famille.

Alain Fournier avait aussi allégué que Gilles Charland avait demandé à se faire construire une bibliothèque pour son condo par l’atelier d’ébénisterie de l’UQTR, donc qu’il souhaitait utiliser les ressources de l’Université à des fins personnelles. Cette déclaration avait été reprise dans les médias locaux.

Alain Fournier avait expliqué que la conversation en question avait eu lieu près du café Chasse-Galerie, alors que Gilles Charland avant un café à la main.