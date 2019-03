Une manifestation s'organise à Montréal en lien avec des propos maladroits d'Émilise Lessard-Therrien

La députée a dénoncé que des groupes d'investisseurs étrangers mettent la main sur de grandes superficies de terres agricoles. La question portait sur la Chine et Émilise Lessard-Therrien a répondu dans ce contexte. Pour le militant de Québec solidaire, Jason Phelps, qui participera à la manifestation, les commentaires de la députée ont froissé certains citoyens de la communauté chinoise.

C'est un commentaire maladroit, probablement pas intentionnel de sa part, mais qui a fait circuler, dans beaucoup de médias, d'autres commentaires ciblant les personnes chinoises comme des prédateurs des terres agricoles. Elle s'est excusée, mais le problème c'est que ça a pris deux semaines. La manifestation a sa raison d'être. On ne peut pas pointer les Chinois pour des problèmes qui sont bien les nôtres et pour lesquels nous devons agir ici , estime-t-il.

Ce militant reconnaît que l'accaparement des terres agricoles québécoises est un enjeu bien réel, mais selon lui, il importe de viser la bonne cible.

Cibler les Chinois, ça nous distrait, ça crée une division entre eux et nous. Le vrai "eux", les vrais prédateurs, portent des cravates, ils sont blancs comme nous. Ils arrivent sur nos terres et sont là pour faire le profit et non pas pour bâtir une souveraineté alimentaire ou une occupation du territoire ou des communautés viables, travailler en dignité comme le veulent les politiques de Québec solidaire , continue ce militant, qui presse Québec de mettre en place des politiques agricoles pour résister à la spéculation sur la valeur des terres.

Un Québec souverain alimentaire

Je demeure consciente que ce que je voulais amener sur le fond, c'est de questionner les pressions qui sévissent sur le monde agricole, dans une perspective de réflexion sur ce que l'on veut au Québec pour l'avenir de l'agriculture , a mentionné la députée Émilise Lessard-Therrien.

En termes de pressions, la députée cite la spéculation foncière sur les terres agricoles, les investissements de l'étranger et les demandes de dézonage dans les centres urbains et périurbains à l'égard du territoire agricole. Elle ajoute qu'en raison des bouleversements du climat, ces pressions pourraient s'accentuer.