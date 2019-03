Laurent Duvernay-Tardif fait bouger et rêver 200 jeunes à Gaspé

C’est ce qu’ont vécu les quelque 200 jeunes élèves de 6e année de Gaspé vendredi.

En une heure, les élèves de 6e année ont pu expérimenter diverses formes d'activité physique. Photo : Radio-Canada

Joueur de football des Chiefs de Kansas City dans la NFLNational Football League et médecin, Laurent Duvernay-Tardif effectue une tournée dont l'objectif est de faire bouger les jeunes.

Il en profite pour faire valoir les bienfaits du sport auprès des enfants, les inciter à poursuivre un rêve, à travailler fort pour réussir à l’école et à se dépasser.

C'est de leur faire toucher différents sports et qu'ils puissent se trouver des passions , explique-t-il. Ce ne sont pas tous les jeunes qui vont faire du hockey ou du soccer. On offre du yoga, de l'escalade, etc., pour qu'ils puissent s'épanouir , décrit le footballeur.

Trois jeunes inspirés par la présence de Laurent Duvernay-Tardif Photo : Radio-Canada

Les élèves, qui ont bougé pendant une heure, ont aimé l'expérience.

Je me suis dit : "C'est cool. C'est un joueur de football et il fait des bols!". Je ne le connaissais pas vraiment avant, mais il semble vraiment gentil. Élie Couturier, élève de 6e année

Pour sa part, Xavier Jalbert a aimé le fait de pratiquer plusieurs activités. Le fait de bouger et de ne pas passer trop de temps dans la même activité, c'était le fun , a-t-il commenté.

Quant à Émie Côté, elle a aimé côtoyer des jeunes de son âge, d’écoles différentes. Je trouve ça le fun que plusieurs écoles puissent se réunir pour faire plein de sports différents et découvrir notre passion sportive , estime-t-elle.

Le footballeur Laurent Duvernay-Tardif a un parcours hors du commun. Photo : Radio-Canada

Laurent Duvernay-Tardif dit se faire poser deux types de questions. Des enfants sont surpris par l'aspect football. [Ceux-là] ont des questions très techniques , souligne-t-il. D'autres me demandent ce qu'il faut faire pour devenir vétérinaire par exemple. C'est touchant de voir que des jeunes de 6e année ont ce type de réflexion.

Il s'agit du deuxième arrêt de la tournée 2019 de l'autobus sportif de la Fondation LDT.

Avec les informations de Bruno Lelièvre