Non, le rectangle de couleur sur le tube de dentifrice n’indique pas sa composition

Une publication virale partagée plus de 90 000 fois sur les réseaux sociaux prétend que la bande de couleur à l'extrémité des tubes de dentifrice indique leur composition. Cette affirmation est fausse. Explications.

La publication en question présente trois tubes de dentifrice arborant des rectangles de couleur, respectivement rouge, noir et bleu. Le texte accompagnant la photo affirme que ces couleurs indiquent la composition du dentifrice. Selon l’explication, le vert indiquerait que le dentifrice est « naturel », le bleu indiquerait qu’il est « naturel », mais contient aussi de la « médecine », le rouge, qu’il serait « naturel » et de « composition chimique », et le noir voudrait dire qu’il s’agit d’un « pur produit chimique ».

Non seulement ces termes sont scientifiquement erronés, mais ces rectangles n’ont aucun lien avec ce que contient le tube.

Selon cette publication Facebook, le rectangle de couleur au bas des tubes de dentifrice indiquerait leur composition.

Des points de repères pour machines

Ces bandes de couleurs sont imprimées sur les emballages flexibles - comme les tubes de dentifrice - pour servir de point de repère aux machines qui effectuent le découpage, le remplissage et le scellage des emballages. Cela permet aux capteurs de ces machines de détecter où se termine l’emballage.

La raison pour laquelle les couleurs varient d’un emballage à l’autre est pour permettre aux instruments de distinguer différents types d’emballages. Cette vidéo en anglais d’une compagnie qui fabrique de tels appareils (Nouvelle fenêtre) permet de voir leur fonctionnement.

De tels rectangles de couleur se retrouvent sur une variété de produits, allant des cosmétiques aux aliments transformés.

Comment savoir ce que contient le dentifrice

La publication virale prétend que certains dentifrices contiennent des produits naturels et d’autres, des produits chimiques ou encore des « médicaments ».

L’absurdité derrière cette affirmation est que n’importe quelle substance composée d’éléments du tableau périodique est un « produit chimique ». Des substances qui se retrouvent dans la nature, comme l’eau, sont des produits chimiques.

La majorité des dentifrices contiennent du fluorure, une substance qui renforce l’émail des dents et réduit le risque de caries dentaires. Plusieurs dentifrices dits « naturels » n’en contiennent pas. Pourtant, le fluorure, une substance « chimique » utilisée à des fins médicales, se retrouve naturellement dans l’eau, dans l’air et dans le sol (Nouvelle fenêtre) .

La meilleure façon de savoir ce que contient le dentifrice est donc simplement de lire la liste d’ingrédients.