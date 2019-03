Une nouvelle association sera la voix du milieu des affaires des Premières nations

La Anishnawbe Business Professional Association (ABPA) a été lancée vendredi à Thunder Bay, dans le but de donner une voix plus forte à la communauté d’affaires des Premières nations dans le Nord de l’Ontario. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif composé de membres.

Le président de l’association, Jason Rasevych, souligne que les conseils de bande et les organisations politiques des Premières nations se concentrent sur des questions d’infrastructures communautaires, de santé et de services sociaux, plutôt que de croissance économique.

Il y a un vide qui doit être comblé dans le Nord de l’Ontario pour le soutien et la défense des intérêts du milieu des affaires des Premières nations. Jason Rasevych, président de l’ABPA

Le regroupement s'exprimera sur des questions commerciales touchant les Premières nations. Il veut aussi offrir aux entreprises des Premières nations un forum qui leur permettra d’élaborer des politiques et des programmes qui contribuent au bien-être socioéconomique et à la qualité de vie des membres des Premières nations du Nord de l’Ontario.

M. Rasevych indique que l’organisme veut recruter 100 membres cette année dans le Nord-est et le Nord-ouest de l’Ontario.

L'ABPA désire avoir des membres provenant d'entreprises appartenant majoritairement à des autochtones, mais une catégorie de membres associés comprendra des entreprises non autochtones.

On veut créer un système où des compagnies et des entreprises des Premières nations pourraient partager de l’information, parler de projets spécifiques et de partenariats , affirme M. Rasevych.

Des représentants du regroupement participeront au congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto du 3 au 6 mars et feront une présentation lors du salon minier du Nord de l’Ontario.