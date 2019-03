Pourquoi les tournois féminins de sports électroniques rapportent si peu aux gagnantes

Un texte de Karl-Philip Vallée et Catherine Marineau-Dufresne

D’entrée de jeu, il faut savoir que les Intel Extreme Masters (IEM) de Katowice, l’un des tournois les plus prestigieux de l’industrie, sont des compétitions mixtes.

Or, aucune équipe mixte ou féminine n’est parvenue à se qualifier aux IEM de Katowice, à l’image de la plupart des tournois majeurs. C’est pourquoi Intel et l’Electronic Sports League (ESL), les coorganisateurs des IEM de Katowice, organisent chaque année un tournoi parallèle exclusivement réservé aux femmes : l’Intel Challenge Katowice. C’est à ce tournoi féminin que les compétitrices s’affrontent pour obtenir une partie de la cagnotte de 50 000 $.

D’après les deux experts que nous avons rencontrés, la raison pour laquelle les bourses sont si basses au tournoi féminin est simple : le niveau de jeu est moins relevé. Cette différence de niveau a des répercussions sur la popularité du tournoi; moins de spectateurs s’y intéressent.

« Au bout du compte, on finance tout ça à l’aide des contributions des commanditaires, explique Michal Blicharz, vice-président du jeu professionnel d’ESL. Ultimement, la popularité d’une branche de divertissement influence l’argent qui y est investi. »

L’inclusivité des sports électroniques

La mixité du tournoi principal des IEM Katowice est loin d’être une anomalie dans l’industrie, c’est plutôt la norme, souligne Carl-Edwin Michel, fondateur et PDG de Northern Arena, qui organise de nombreuses compétitions au Canada.

« Il n’existe pas de tournoi masculin, explique M. Michel. Les tournois de sports électroniques sont ouverts à tous. Il y a des équipes mixtes, d’autres uniquement féminines. Les gens ont tendance à penser que parce qu’il y a plus d’hommes, ce sont des tournois réservés aux hommes, mais c’est ouvert à tous. »

Les sports électroniques constituent l’une des disciplines compétitives les plus inclusives au monde. Que vous soyez en fauteuil roulant, que vous pesiez 50 ou 150 kilos, quelle que soit votre couleur de peau, rien de tout ça n’a d’importance, tant que vous pouvez jouer. Michal Blicharz, vice-président du jeu professionnel d’ESL

De rares femmes aux palmarès

De nombreuses équipes mixtes ou féminines jouent régulièrement du coude avec leurs adversaires masculins. L’équipe féminine professionnelle Team Dignitas Female, dont fait partie la Québécoise Catherine « CAth » Leroux, a d’ailleurs tenté de se qualifier pour l’IEM de Katowice, sans toutefois y parvenir.

« Souvent, on joue dans des tournois locaux de plus petite envergure, explique Mme Leroux. On joue toujours contre des hommes dans ce genre de tournois. L’année passée, on a fini 8es sur 64 équipes à Philadelphie dans un tournoi mixte. L’an dernier également, Stéphanie Harvey et moi avons monté une équipe avec trois gars et nous avons remporté le Lan ETS de Montréal. »

Rares sont les femmes à compétitionner au plus haut niveau. En 2018, le recrutement par les Dragons de Shanghai de Kim « Geguri » Se-yeon avait fait de l’Overwatch League l’une des rares ligues professionnelles à compter une femme dans ses rangs. La Canadienne trans Sasha « Scarlett » Hostyn est l’une de celles qui tire le mieux son épingle du jeu, avec une carrière prolifique à StarCraft II depuis 2011.

Kim « Geguri » Seyeon, joueuse professionnelle d'Overwatch. Photo : Robert Paul / Blizzard Entertainment

Il n'y a pas de raison unique qui peut expliquer la différence de niveau entre les équipes féminines et celles qui parviennent aux phases finales des grandes compétitions. Parmi tous les facteurs qui entrent en jeu, Stéphanie missharvey Harvey retient surtout la faible proportion de femmes sur la scène compétitive.

Les chances sont minces qu'une seule fille soit aussi bonne que la masse masculine qui se qualifie. C'est beaucoup plus facile de trouver une perle dans un million d'huîtres, que dans trois huîtres. Stéphanie Harvey

Les jeux plus récents, comme Fortnite ou Overwatch, apportent toutefois une lueur d'espoir. Quand la scène est plus neuve, on constate qu'il y a plus de femmes au niveau compétitif, précise la championne de jeux vidéo originaire de Québec, parce qu'elles n'ont pas à rattraper le niveaux de joueurs qui s'entraînent depuis 15 ans.

Un modèle pour les jeunes femmes

Catherine Leroux voit d’un très bon œil l’existence de tournois féminins. « Je me trouve vraiment chanceuse qu’il y en ait, affirme-t-elle. Pour l’instant, ces tournois sont très importants pour promouvoir la scène et donner des modèles aux jeunes filles. Ils servent à leur montrer que c’est possible de faire carrière dans les sports électroniques. »

Le travail amorcé par les événements comme l’Intel Challenge de Katowice pourrait toutefois prendre du temps à porter ses fruits. Carl-Edwin Michel, qui suit cette industrie avec intérêt depuis plusieurs années, concède qu’il n’observe pas de progression du nombre d’inscriptions féminines pour l’instant.

Stéphanie Harvey aux demi-finales de l'Intel Challenge Katowice, alors qu'elle était analyste pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

« C’est plutôt stable. Par contre, du côté des spectateurs, il y a une progression. Aujourd’hui, on voit beaucoup plus de femmes qui viennent assister aux matchs parce qu’elles connaissent les jeux et qu’elles y jouent. Je ne dirais pas que c’est 50-50, mais il y en a pas mal. »

Les organisateurs de tournois féminins espèrent qu’ils pourront augmenter également la proportion de femmes dans l’arène. « Si ça devient assez gros, peut-être qu’on verra les femmes compétitionner avec les hommes dans les grands tournois, s’imagine Michal Blicharz. Et à partir de là, peut-être qu’on n’aura plus de raison d’organiser de tournois féminins. »