L’avez-vous vu? Des souris qui voient dans l'obscurité et une fusion nucléaire à 12 ans

Des souris ont pu percevoir les ondes infrarouges et voir dans le noir et un jeune Américain de 12 ans aurait réussi une fusion nucléaire. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

1. Des souris pouvant voir dans le noir

Ce qui jusqu’à tout récemment était de l’ordre de pouvoir de super-héros se rapproche de la réalité : des chercheurs chinois ont réussi à rendre des souris capables de voir dans le noir.

À l'aide de nanoparticules, des chercheurs ont permis à des souris de percevoir des ondes infrarouges et de voir dans l'obscurité. Photo : iStock

En injectant des nanoparticules qui se sont attachées aux cellules de la rétine, l’équipe de l’Université chinoise de science et de technologie a donné à certaines souris la capacité de percevoir les ondes infrarouges et de voir dans l’obscurité.

Les souris, tout comme les humains, ne peuvent pas percevoir des ondes d’une longueur inférieure à 700 nanomètres. Le rôle des nanoparticules injectées était donc de convertir des ondes infrarouges à une longueur de 535 nanomètres, expliquent les chercheurs.

Les rongeurs étaient également capables de percevoir ces ondes dans la clarté.

La vision infrarouge permet de percevoir son environnement en fonction de la chaleur émise. Photo : iStock

Seul bémol : cette vision améliorée n’était que pour une durée limitée de 10 semaines.

2. La musique, source de distraction

Avis aux étudiants et aux travailleurs : écouter de la musique – avec ou sans paroles – serait une source de distraction, selon trois expériences menées par des universités anglaises et suédoises.

L’étude, publiée dans la revue Applied Cognitive Psychology, stipule que l’exposition à de la musique, qu’elle soit en langue étrangère, sans paroles ou dans la langue parlée par les participants, nuit à la créativité et à la résolution de problème.

Exposés à différents styles de musique, les participants avaient de la difficulté à résoudre certains problèmes devant stimuler leur créativité.

L'écoute de musique nuirait à la résolution de problème et à la créativité. Photo : iStock

Selon les chercheurs de l’Université de Lancaster, de l’Université centrale de Lancashire et de l’Université de Gävle, les bruits d’ambiance de la bibliothèque ne sont toutefois pas aussi nuisibles pour la concentration.

3. La prise d’antibiotiques pourrait mener à des troubles de santé mentale

Selon une étude publiée dans le journal JAMA Psychiatry, des liens peuvent être faits entre la prise d’antibiotique dans la jeunesse de plusieurs Danois et le développement de troubles de santé mentale.

Cette dernière étude rejoint plusieurs autres qui tracent de plus en plus de lien entre les microbiomes intestinaux et la santé mentale. Des études sur des animaux ont notamment démontré un lien entre la dépression et l’état de la culture bactérienne.

Les bactéries présentes dans le système digestif enverraient des signaux au cerveau et déstabiliseraient la flore intestinale pourrait donc mener à des problèmes psychologiques.

L'état de la flore intestinale aurait un impact sur la santé mentale. Photo : iStock

Dans le cas des jeunes danois, les chercheurs se sont intéressés à un registre répertoriant les données médicales des personnes ayant été traitées pour des troubles de santé mentale depuis 1995.

En combinant ces données avec les historiques d’hospitalisation ou de prise d’antibiotiques, les chercheurs ont conclu que le risque de développer des troubles de santé mentale augmentait en fonction de la prise de tels médicaments puisque ceux-ci ont un impact sur la culture bactérienne.

4. Du plastique jusque dans les entrailles de la Terre

La pollution engendrée par le plastique suscite depuis quelques temps beaucoup d'indignation. Voilà que des chercheurs de l’Université de Newcastle ont découvert cette matière dans les failles terrestres les plus profondes.

Dans une étude publiée dans la Royal Society Open Science, les chercheurs britanniques indiquent que des résidus de plastique ont été retrouvés dans la totalité des crevettes analysées dans la fosse des Mariannes, la plus profonde de la planète.

Au coeur de fosses moins profondes, plus de 72 % des crevettes analysées avaient des microparticules de plastique dans leur intestin.

Selon les chercheurs, ces découvertes indiquent que ce plastique a été ingéré il y a plusieurs années puisque les microparticules de plastique prennent un certain temps avant de couler jusqu’à ces profondeurs marines.

Des microparticules de plastique ont été retrouvées dans des crevettes dans les fosses marines les plus profondes de la planète. Photo : iStock

5. Une prothèse de main nouvelle génération

Des chercheurs d’universités en Italie et en Suisse ont développé une nouvelle prothèse robotique qui stimule les nerfs résiduels, recréant des sensations proches à celles ressenties avec une vraie main humaine.

Ainsi, des personnes plongées dans le noir ont réussi à deviner la présence d’objet sur une table uniquement en les touchant avec cette nouvelle prothèse.

La prothèse envoi des stimulations électriques recréant les sensations d'une vraie main. Photo : École polytechnique fédérale de Lausanne

L’une des limites actuelles des prothèses est qu’elles ne permettent pas de ressentir sa présence dans l’espace comme c’est le cas pour un vrai membre du corps.

Par exemple, une prothèse de main permet aux personnes amputées de retrouver une capacité motrice proche de la réalité, mais ces personnes demeurent incapables de ressentir les objets seulement au toucher, ils doivent avoir un contact visuel pour déterminer où se trouvent ces objets dans l’espace.

Avec cette nouvelle prothèse myoélectrique, des stimulations sont envoyées en temps réel au cerveau humain grâce à des électrodes insérées directement dans les nerfs du membre amputé pour simuler le toucher avec une vraie main. Les utilisateurs doivent cependant suivre une formation pour apprendre à assimiler et traduire ces stimulations artificielles.

« Le cerveau peut facilement combiner les informations, et les patients peuvent les utiliser en temps réel avec d’excellentes performances », explique Silvestro Micera, auteur de l'étude.

6. Une levure pour cultiver du cannabis

Si la levure servait jusqu’à maintenant à faire du pain ou de la bière, l’industrie du cannabis pourrait bientôt compter sur celle-ci pour cultiver des extraits.

Des chercheurs californiens ont mis au point une levure génétiquement modifiée qui, avec du sucre, permet de produire des composantes cannabinoïdes comme le THC et le CBD sans avoir à faire pousser un plant de cannabis.

La méthode traditionnelle pour obtenir des cannabinoïdes est de faire pousser un plant de cannabis. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Selon eux, le procédé, qui s’apparente à celui de la production de bière, serait plus efficace et moins énergivore que de faire pousser la plante pour ensuite y extraire ces composantes.

Ce nouveau procédé pourrait aussi être utilisé dans le milieu médical, alors que le CBD est parfois utilisé de manière thérapeutique dans des cas de douleurs chroniques ou d’épilepsie.

7. Réussir une fusion nucléaire... à 12 ans!

Jackson Oswalt, du Tennessee, aurait clairement remporté le concours de maquette d’une centrale nucléaire organisé par M. Burns dans l'un des épisodes des Simpsons.

L’Américain de 12 ans serait devenu la plus jeune personne à avoir réussi une fusion nucléaire après avoir converti sa salle de jeu dans la maison de ses parents en laboratoire nucléaire.

Avec de l’équipement totalisant une valeur de 10 000 dollars américains, Jackson Oswalt aurait fait chauffer du deutérium gazeux pour ensuite fusionner leurs noyaux.

Le jeune Jackson Oswalt avec l'appareil qui lui aurait permis d'effectuer une fusion nucléaire. Photo : Fusor.net

Le jeune homme a affirmé avoir obtenu la plupart des pièces nécessaires sur le site web eBay.

Les résultats annoncés par plusieurs médias américains doivent toujours être vérifiés par une organisation indépendante et publiés dans une revue scientifique avant que le record, officiellement détenu par Taylor Wilson, qui avait 14 ans lors de sa première fusion nucléaire.