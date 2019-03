Frais bancaires : restez vigilants!

J'ai mis quelques années à me rendre compte que j'avais souscrit à un forfait bancaire dont je n'avais vraiment pas besoin. Quand j'ai couru signaler la chose à la banque, la réponse a été immédiate : « C'est vrai, Monsieur, vous payiez trop pour rien. » Mais ce trop-payé ne me sera jamais rendu. La situation est courante avec des institutions financières qui multiplient leurs forfaits et leurs services avec consignes longues, complexes voire opaques.

« Des gens nous arrivent souvent en disant qu'ils ont mal compris le contrat qui les lie à leur banque. Certains ne comprennent pas qu'ils paient trop cher pour retirer de l'argent à un guichet automatique n'appartenant pas à leur banque. D'autres ignorent le forfait qui leur ferait faire des économies », explique Carolyn Davis, la directrice du programme d'engagement communautaire de l'organisme Momentum de Calgary. Le groupe offre des services, dont des ateliers aux particuliers pour, notamment, les aider à mieux gérer leurs finances et accroître leurs revenus.

Des entreprises commerciales

Les banques sont généralement couvertes par des assurances et l'argent que nous leur confions est en sécurité. Elles peuvent par ailleurs proposer des produits financiers pour faire grossir nos investissements. Mais leur objectif principal reste commercial. Les institutions financières veillent d'abord à augmenter leurs propres revenus.

« On peut se faire des illusions en pensant que les banques sont d'emblée de votre côté. Leur but principal, c'est de faire des profits. Il appartient aux individus de décider si ce qu'elles offrent est bon pour eux aujourd'hui, et si ça peut l'être dans le futur », explique Carolyn Davis.

Jacques Saint-Amant, analyste-conseil à la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), invite aussi à la vigilance. « Il est certain que depuis une vingtaine d'années, la part des frais bancaires augmente constamment dans les revenus des banques alors qu'on n'a pas l'impression que leurs coûts doivent augmenter tant que ça. »

Est-ce que la bonne foi entre en ligne de compte dans tout ça? « Si je parle du droit québécois - c'est la situation que je connais le mieux - l'obligation de bonne foi est stipulée en toutes lettres dans le Code civil. Dans la Common Law, qui est applicable dans d'autres provinces, il y a quand même des principes similaires », souligne le spécialiste qui est aussi chargé de cours au département des sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal.

Des listes noyées dans la paperasse

Les banques ont l'obligation de divulguer les réglementations, les frais qu'elles imposent à leurs clients et les changements qu'elles opèrent. Elles rappellent généralement à leurs clients qu'il leur appartient de vérifier leurs contrats. Mais il n'est pas facile de se retrouver dans leur paperasse abondante ni dans la variété complexe de leurs forfaits. « C'est difficile de s'y retrouver. Il y a tellement de forfaits et d'options qu'il faut recourir à l'expertise des gens qui connaissent mieux leurs produits, c'est-à-dire les conseillers de banques », rappelle l'analyste-conseil.

« Il m'est arrivé de voir des cas où des banques inventaient des frais qui n'étaient pas sur leurs listes. Mais je dois dire que ça a été relativement rare », reconnaît-il.

Changements difficiles

L'automne dernier, le ministre fédéral des Finances a déposé un projet de loi budgétaire qui proposait des modifications à la loi sur les banques afin de mieux protéger les consommateurs. Selon la Coalition des associations de consommateurs du Québec, ces changements restaient techniques et n'allaient pas vraiment loin. Le groupe dit avoir tenté sans succès de demander au ministre des mesures concrètes pour protéger les clients en encadrant les frais bancaires, la publicité et les modifications unilatérales des contrats par les banques. « Dans le contexte actuel, il est assez clair qu'il ne se passera rien avant les prochaines élections fédérales. Alors on verra après », dit Jacques Saint-Amant.

Des conseils

En attendant une certaine révolution morale des institutions bancaires, quelques conseils simples peuvent aider tout un chacun. En voici quelques-uns que j'ai retenus au terme de mes conversations avec l'analyste-conseil de la CACQ, Jacques Saint-Amant, et l'agente de l'organisme Momentum, Carolyn Davis.