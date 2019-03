Budget de Winnipeg : moins de travaux routiers, plus d'argent pour la sécurité

Cette hausse équivaut à une augmentation moyenne de 40,38 $ par propriété. Les travaux routiers écopent toutefois dans ce budget préliminaire, alors que le nombre de projets de réfection des routes sera revu à la baisse.

Le maire attribue cette décision à « l'incertitude malsaine » qui entoure le financement des projets d'infrastructure par la province, qui n'a pas versé toutes les sommes attendues au cours de la dernière année.

En tout, les autorités municipales chiffrent à 73,6 millions de dollars ce manque à gagner de la province pour l'année dernière.

Le budget pour 2018 octroyait 128,4 millions de dollars pour la réfection des routes. Pour la première fois depuis 2014, ce montant est à la baisse et totalisera 86,4 millions de dollars en 2019-2010. Alors que la province prévoyait 976 millions au cours des six prochaines années, cette somme est revue à la baisse, à 175 millions de dollars.

J'ai parlé cette semaine des options pour faire face à cette situation : augmenter la dette, augmenter l'impôt foncier ou diminuer les projets routiers. La façon la plus responsable de combler le déficit est de réduire le nombre de projets routiers. Brian Bowman, maire de Winnipeg

Selon Brian Bowman, sans le financement complet de la province, la Ville aurait dû augmenter l'impôt foncier de 7,1 % pour financer l'ensemble des projets routiers. Notons que le maire avait évoqué une hausse de l'impôt foncier de 9 % dans les jours précédant la présentation de ce budget, en raison du conflit avec le gouvernement provincial.

Dans son ensemble, la Ville augmente ses dépenses et ses revenus de 3,9 % et présente à nouveau un budget équilibré, comme le prévoit la loi. Ce budget préliminaire prévoit d'augmenter le budget de la police de 3,4 % et celui des pompiers et ambulanciers de 4,2 %.

Cela représente des hausses de 11 millions et 9 millions de dollars respectivement. Du côté du service de police, on s'attendait à une plus faible augmentation.

Selon les autorités municipales, l'augmentation des dépenses est passée de 1,3 % en 2018 à 3,9 % en 2019 en raison des obligations salariales dans les conventions collectives qui ont été négociées. La Ville a aussi décidé de demander un effort supplémentaire de son administration, qui devra réaliser des économies de 11,4 millions de dollars et diminuer ses dépenses de 18,4 millions de dollars, notamment par la gestion des postes vacants.

Le budget préliminaire prévoit la création d'une carte d’autobus pour les personnes à faible revenu. Les détails sur ce nouveau programme devront être déterminés à la suite de consultations publiques.

Le maire prévoit de plus maintenir le coût d'un titre de transport en commun à 2,95 $. Des abris chauffés supplémentaires seront aussi installés. Le budget préliminaire comprend l’acquisition de 34 autobus. Une somme d'un million de dollars sera attribuée à une étude sur l'électrification des transports.

La Ville prévoit des dépenses de 1,125 milliard de dollars en 2019, soit une augmentation de 44 millions par rapport à l'an dernier.

Le vote sur cette proposition de budget aura lieu le 20 mars après plusieurs consultations avec les différents comités.