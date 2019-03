La FSIN salue le dépôt du projet de C-92

« C’est une décision très importante qui aurait dû être prise depuis un certain temps, déclare M. Pratt. On n'a jamais abandonné nos droits sur nos enfants. Ils [les enfants] n'ont jamais fait l'objet de discussions à la table de négociations quand on a signé les traités. »

Jeudi, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Seamus O’Regan a déposé le projet de loi C-92, baptisé Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Depuis des années, la FSIN établit un parallèle entre les pensionnats autochtones et le système actuel de protection de la jeunesse.

Selon la FSIN, les enfants autochtones représentent 85 % des jeunes sous la supervision des services de la protection de la jeunesse, alors qu’ils ne représentent qu’environ 25 % des enfants de la province.

« Les pensionnats autochtones ont fermé leurs portes, mais les familles autochtones continuent d’être malmenées par les services du ministère des Affaires sociales », dénonce David Pratt.

Le projet de loi C-92, qui vise à réduire le nombre d’enfants placés en famille d’accueil, prévoit le transfert de la responsabilité et de la gestion de la protection de la jeunesse aux Autochtones.

Le nouveau système de protection de la jeunesse privilégiera une approche préventive, en accordant la priorité aux soins prénataux et à des programmes d’éducation et de soutien aux parents, a annoncé le gouvernement fédéral.

David Pratt reconnaît que ces changements auront un impact sur de nombreux employés actuels des services sociaux qui devront faire une transition vers un nouveau système.

« Mais au bout du compte, ce sont les intérêts des enfants qui priment. Et il est dans l’intérêt de ces enfants de rétablir un lien avec leur famille et leur communauté », fait-il remarquer.

Le ministre Seamus O’Regan a aussi annoncé qu’Ottawa a déjà apporté des changements dans le système de protection de la jeunesse pour modifier le modèle de financement basé essentiellement sur le nombre d’enfants pris en charge.

Plusieurs estimaient que ce système de financement incitait les services sociaux à mettre sous tutelle des enfants en situations difficiles, au risque qu’ils soient considérés comme des marchandises.

Avec les informations de David Shield, CBC News