Entrepreneur, 44 ans – Ce candidat très peu connu a bâti son programme autour d'une promesse phare : assurer un revenu mensuel de 1000 $ à tous les Américains de plus de 18 ans.

Celui-ci serait financé par les impôts prélevés auprès des entreprises profitant de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, qui menacent selon lui les travailleurs.

Fils d'immigrants taïwanais, Andrew Yang est un entrepreneur new-yorkais qui a œuvré dans le domaine des technologies après avoir pratiqué le droit corporatif.

Il a fondé et dirigé Venture for America, une organisation sans but lucratif qui aide les jeunes entrepreneurs.