L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) craint que le gouvernement Ford sabre leurs budgets. J’ai peur qu’on va avoir des nouvelles qui ne seront pas vraiment bonnes sur l’embauche de nouveau personnel , explique le président de l’AFOCSC, Jean Lemay.

Dans une lettre envoyée aux conseils scolaires, le Ministère demande ceci : Les conseils scolaires sont invités à reporter les processus annuels d’embauche visant à pourvoir les postes libérés par les départs à la retraite ou en congé des enseignantes et enseignants et des autres membres du personnel, et ce, jusqu’à ce que le ministère de l’Éducation fournisse, d’ici le 15 mars, des directives plus précises aux membres du secteur.

Si on doit mettre un gel, ça va être catastrophique , craint M. Lemay.

Il y a au moins 90 professeurs non qualifiés dans les salles de classe des conseils catholiques. On n’a déjà pas nos enseignants. Jean Lemay, président de l'AFOCSC

« Vraiment mal placé »

Une classe de maternelle à l'école Francojeunesse à Ottawa Photo : Radio-Canada

L’AFOCSC craint que des compressions dans les salles de classe aient un effet pervers sur nos francophones . Jean Lemay craint également les conséquences possibles sur le taux de diplomation des jeunes franco-ontariens.

Nous pensons que c’est vraiment mal placé présentement , dit M. Lemay. On vient juste de nous demander vendredi dernier de soumettre notre mémoire sur la grandeur des classes et sur l'embauche des enseignants [francophones]. Vendredi dernier on a soumis nos demandes et hier on reçoit la lettre sur le gel des embauches.

Les conseils scolaires catholiques n’effectueront donc pas de nouvelles embauches, le temps de connaître les plans du gouvernement de l’Ontario.

On reçoit des lettres de démission de nos enseignants et on n’a pas la possibilité de réembaucher. Jean Lemay, président de l'AFOCSC

L’organisme évalue présentement comment les conseils pourront combler les démissions et absences qui parviendront d’ici à la fin de l’année scolaire.

Une rencontre était déjà prévue lundi entre des acteurs du milieu de l’éducation en français en Ontario et des membres du gouvernement à Queen’s Park, lundi. Les discussions pourraient donc dévier vers ce sujet, croit l’organisme.