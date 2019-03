Les juristes fransaskois avancent avec l'offre active de services en français

L'Association a pris les devants en fournissant, par exemple, de l'aiguillage à sa clientèle. Pour soutenir cet effort, l'AJEFS a créé un cadre de référence qui donne des pistes de travail au gouvernement.

Rosalie Umuhoza, la directrice de l’AJEFS, constate que dans la province, la justice en français est accessible, mais que le public manque d’information sur le sujet. « En Saskatchewan, on a le droit d’employer le français et l’anglais devant les tribunaux, explique-t-elle, on a le droit de parler, on a le droit de témoigner, mais aussi on a le droit d’exiger un juge francophone ».

Dans ce domaine, elle salue les efforts de la justice de la province, car il est possible d’avoir un procès entièrement en français. « On se souvient du jugement du juge Chicoine concernant la présidence de l’Assemblée communautaire fransaskoise », dit-elle. Toutefois, Mme Umuhoza note que l’offre de service en français reste passive.

En février 2017, l’AJEFS a publié un cadre de référence pour donner un élan à l’offre active dans les services juridiques en français dans la province. « Le rôle de l’AJEFS est de mobiliser et d’appuyer les trois plateformes de collaborations autour des enjeux de l’offre active que sont le système de justice, les juristes et la communauté fransaskoise », précise Rosalie Umuhoza.

Pour le public et les professionnels, le Centre Info-Justice de la Saskatchewan prend une part active dans le projet. « On va fournir les services de référence, d'aiguillage ainsi que les services de formation », explique Mme Umuhoza.

Charles-Henri Warren, le directeur des Affaires francophones de la Saskatchewan (DAF), se félicite de cette démarche, précisant que le projet de l’AJEFS s’inscrit bien dans leur processus. « La documentation qu’ils ont produite nous donne des pistes, des idées à considérer. »

La DAF veut un plan global pour les services en français dans la province

Le comité consultatif en matière d’affaire francophone a émis durant l’été 2018 des recommandations auprès de la DAF. Parmi celles-ci figure la promotion de l’offre active des services en français.

« Nous avons commencé le travail sur les lignes directrices, l’offre active en fait partie, mais on ne s’en est pas encore occupé de front, déclare Charles-Henri Warren. On a un calendrier de travail pour les prochains 15 mois. »

On n'a pas encore un produit à montrer aux gens Charles-Henri Warren, directeur général des Affaires francophones du gouvernement de la Saskatchewan

Il souligne toutefois que le projet se déroule normalement, et qu’il est normal que cela prenne du temps. « Ça peut paraître long, mais on veut s’assurer qu’on a bien consulté les différents ministères, et que là-bas, ils ont bien compris l’intention qu’il y a derrière les lignes directrices », soutient M. Warren.

Qu’est l’offre active?

« C’est assez simple, quand il y a des services en français, que cela soit manifesté aux utilisateurs », explique Charles-Henri Warren.

La méthode traditionnelle est de mettre une affiche sur le bureau, indiquant français/anglais, ou d'institutionnaliser le « Hello, bonjour » au service à la clientèle.

Depuis 2003, le gouvernement de la Saskatchewan s’est engagé à améliorer les services offerts à la communauté francophone de la province.