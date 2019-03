L’Université de la Saskatchewan représentée lors d'un forum d’emploi féminin de la NFL

« Ce forum permet de réseauter et d’acquérir des connaissances sur le travail de haut niveau dans le monde du football. Cette année, les rencontres étaient centrées autour des opérations football, de l’équipement, du recrutement et de la préparation physique », a affirmé Andrea Eccleston.

Possédant près de 20 ans d’expérience au sein des Huskies, Mme Eccleston estime que sa participation au forum a été bénéfique. Elle précise qu'elle a été en mesure de faire des rencontres intéressantes et qu'elle a appris beaucoup de choses. Pour elle, le forum a été l'occasion d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe au sein des équipes de la NFL.

Elle entend utiliser les informations reçues lors du forum dans son travail avec les footballeurs.

Beaucoup de travail lors d’une saison

Au cours de la saison de football, Mme Eccleston met énormément d'énergie dans son rôle au sein de l'équipe. Elle assiste à chaque entraînement et à chaque partie, en plus de son travail à temps plein hors des Huskies. Elle et son équipe doivent voir à l'entretien des pièces d'équipement, à la gestion du vestiaire des joueurs et aux achats d'équipements et de vêtements.

J’aime faire une différence en aidant les entraîneurs et les athlètes Andrea Eccleston

Andrea Eccleston souligne qu'elle souhaite vérifier s'il pourrait y avoir un groupe similaire à celui du forum de la NFL qui organise des activités pour les femmes au Canada.

Un total de 42 femmes participaient au forum de cette semaine à Indianapolis.

Avec les informations de Scott Larson