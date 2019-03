200 élèves d’Amos prennent la rue pour dénoncer l’attitude de la commission scolaire

La manifestation, qui s’est déroulée dans le calme, a permis d’établir un rapport de force face aux dirigeants de la Commission scolaire Harricana, selon l’une des porte-parole du groupe, Émy Audet. Les jeunes étaient munis de pancartes revendicatrices et usaient de trompettes pour se faire entendre. Ils sont restés près d’une heure devant les bureaux administratifs de la commission scolaire.

Les élèves manifestent et font valoir leur point depuis quelques jours. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Une école avec des élèves qui se soutiennent, c’est une école qui peut réussir à faire bouger les choses. Émy Audet

Les élèves affirment que l’enseignant Serge Beaudoin a reçu un avis de suspension pour avoir défendu une vidéo sur la persévérance scolaire de BOJO's Film. Une vidéo qui aurait été jugée dérangeante par certains membres de la commission scolaire, parce qu'elle utilisait l'expression Si tu es écoeuré de l'école . La commission scolaire affirme quant à elle qu’il s’agit de deux dossiers distincts.

L’un des porte-parole des élèves, Naïm Ouellet, estime que les deux événements sont bel et bien liés. Selon nous, ce n’est pas vrai. On pense qu’il y a un lien entre ces deux dossiers, c’est certain , a-t-il déclaré.

Des parents en appui

Plusieurs parents ont accompagné les élèves afin de témoigner de leur appui à leur lutte. C’est important la liberté d’expression, s’est exclamée Émilie Dubé. Les jeunes participent à quelque chose de grand.

Certains n’ont pas hésité à écorcher la direction de l’école et de la commission scolaire, qui devraient, selon eux, valoriser l’implication citoyenne. Par voie de communiqué, la directrice par intérim a spécifié lundi matin qu’elle n’approuvait pas la manifestation.

Les élèves ont encore une fois manifesté pour la réintégration de l'enseignant Serge Beaudoin. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La mère d’un des élèves, Annick Trottier, comprend mal le discours de la commission scolaire. On [commission scolaire] salue la façon dont se comportent les jeunes, mais d’un autre côté, ils n’approuvent pas ce qui se passe, s’exclame-t-elle. L’enseignement, ce n’est pas juste académique, c’est social dans la vie. C’est la façon dont la commission scolaire devrait embarquer pour l’éducation de nos enfants.

Rencontre avec des dirigeants

Deux représentantes du groupe d’élèves ont été autorisées à rencontrer la direction de la commission scolaire en fin de matinée, mais les médias ont été maintenus à l’écart.

Elles se sont dites satisfaites de la rencontre, qui aurait duré près d’une heure. Pour vrai, ça a vraiment bien été. On a été vraiment bien accueillies. Je crois que c’était des personnes qui étaient vraiment là pour nous écouter , a fait savoir Émy Audet. La commission scolaire leur aurait affirmé que la décision n’était toujours pas prise concernant le sort réservé à l’enseignant.

Ces deux élèves ont pu rencontrer la direction lors de la manifestation de vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les porte-parole des élèves se sont entendus pour recommander aux manifestants un arrêt temporaire de la mobilisation et un retour en classe vendredi après-midi. Mais s’il y a une suspension après la semaine de relâche, les élèves ne seront pas contents, prévient Mme Audet. On ne pourra pas empêcher qu’il y ait d’autres gestes de manifestation.

Un professeur qui développe l’esprit critique, selon les jeunes

Les élèves que nous avons questionnés ont tous souligné la qualité du travail de l'enseignant Serge Beaudoin. Il aurait à cœur de développer l’esprit critique des jeunes, si on en croit les témoignages le concernant. Il nous apprend des notions de vie dont on va avoir besoin , a souligné Émy Audet.

Il nous a ouvert les yeux sur le vrai monde. Il nous a appris comment ça marchait la corruption de ce monde. Il nous a tout appris ça, c’est vraiment pour ça qu’on l’aime ce prof. Mathis Vachon

Bien que la direction de la polyvalente ait précisé vendredi matin que les présences seront prises, les élèves rencontrés doutent de la capacité de la direction à les sanctionner. 200 élèves dans la même salle de retenue, ça commence à faire beaucoup de monde moi je pense , s’est exclamé Mathis Vachon.

La Commission scolaire Harricana a indiqué qu’elle réagirait à la mobilisation par voie de communiqué, vendredi après-midi.