Mort de Matthew Mahoney : l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario blanchit les policiers de Windsor

M. Mahoney est mort en mars 2018 après avoir reçu plusieurs balles tirées par des policiers de Windsor.

Matthew Mahoney Photo : Michael Mahoney

L’UES a déterminé que les agents avaient eu raison d’utiliser une force mortelle contre le jeune homme.

C’est clair, selon l’appel lancé à [la police de Windsor] qu’il était raisonnable de penser que M. Mahoney avait une attitude étrange et était possiblement en possession d’une ou plusieurs armes qui auraient pu s’avérer dangereuses , souligne Tony Loparco, le directeur de l’Unité, dans un rapport du 31 janvier 2019.

21 mars 2018

Selon l’UES, la police a été appelée près des avenues Université et Ouellette vers 8 h le 21 mars en raison de plaintes concernant un homme qui avait en sa possession un bloc de couteaux.

Des agents ont retrouvé M. Mahoney plusieurs pâtés de maisons plus loin, dans le stationnement d’un restaurant McDonald’s aux coins des rues Goyeau et Wyandotte.

M. Mahoney a poignardé un des deux policiers à la main dans ce stationnement. C’est à ce moment que les deux agents ont tiré sur l’individu à plusieurs reprises.

Le couteau qu'a utilisé M. Mahoney pour couper la paume de la main de l'agent de police. Photo : Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario

La victime a été amenée à l’hôpital où son décès a été constaté à 9 h 29.

Le frère de M. Mahoney, Michael, dit que celui-ci souffrait de schizophrénie et d’autres problèmes de santé mentale. La famille avait demandé une enquête du coroner.

Les détails

Il a été déterminé que deux policiers étaient impliqués dans l’affaire et que ceux-ci ont refusé d’être rencontrés à ce sujet ou de transmettre leurs notes à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. Un tel comportement reste légal et les agents étaient dans leurs droits.

L’appel téléphonique initial a été fait à 8 h 03, d’un Starbucks situé au coin des avenues Ouellette et University. On y reportait qu’un homme se promenait avec un jeu de couteaux de cuisine et se comportait de manière erratique .

Selon des informations fournies par la police de Windsor, un seul policier a répondu à l’appel initial. Ce dernier aurait tenté sans succès de dialoguer avec l’individu.

Un second policier s’est présenté pour essayer lui aussi de dialoguer avec M. Mahoney.

Selon le rapport de la police, c’est à ce moment que l’homme de 33 ans a tiré un couteau de son bloc et s’en est pris au policier arrivé en renfort. Celui-ci a essayé de s’échapper, mais est tombé en reculant dans un bloc de béton. C'est à ce moment que M. Mahoney s’est approché et a coupé la paume de la main droite du policier.

L’Unité des enquêtes spéciales a déterminé qu'après cet incident, l’autre agent a essayé de distraire M. Mahoney avant d'ouvrir le feu à son tour.

Pendant que le policier s’enfuyait, il a utilisé son pistolet taser. Cette démarche fut inefficace.

Des témoins

Trente-deux citoyens ont dit à l’Unité des enquêtes spéciales qu’ils voulaient témoigner. D’entre eux, 18 ont été rencontrés.

Un témoin a confirmé la version initiale de l’équipe d’urgence comme quoi les policiers ont tenté de parler à M. Mahoney, mais qu’il s'est éloigné.

Une vue aérienne de la scène de la fusillade prise par un résident de Windsor Photo : Bill Holland

D’autres témoins ont affirmé que M. Mahoney brandissait son couteau et l’agitait sous la gorge d’un des policiers, et qu’il s’avançait rapidement vers les agents.

Le rapport conclut que M. Mahoney a refusé de se calmer ou de lâcher ses armes, et que le déploiement d’un pistolet paralysant n’a pas suffi à l’arrêter.

Un vidéo récupéré à l'immeuble où résidait la victime montre Matthew Mahoney sortant de chez lui avec un bloc à boucher garni de couteaux.

Une vidéo de surveillance obtenue du Shopper’s Drug Mart au 600 avenue Ouellette montre presque tous les détails de l’altercation entre M. Mahoney et les policiers.

L’UES affirme qu’il n’y avait aucune image disponible montrant le moment exact où la fusillade a déroulé.

Cinq douilles de cartouches de fusils ont été récupérées et elles concordent avec le fusil d’un des policiers.

Deux autres cartouches provenant du pistolet de l’autre agent ont aussi été récupérées.

Le couteau que brandissait M. Mahoney a lui aussi été retrouvé sur le sol, près des véhicules de police.

Un plan de la scène de l'altercation entre M. Mahoney et la police de Windsor. Photo : Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario

L'autopsie

Un pathologiste judiciaire du Centre de services de santé de London a pratiqué une autopsie sur le corps de M. Mahoney le 22 mars 2018.

Il y a dénombré sept blessures par balles, incluant trois lésions superficielles qui auraient pu être causées par une seule balle. Aucune balle n’a été retrouvée dans le corps de l’individu.

Une blessure considérée comme étant mortelle a fait des dommages importants près du poumon gauche. Deux autres lésions potentiellement mortelles ont aussi été trouvées. Le coroner a déterminé qu’elles ont causé la mort par hémorragie. Une septième lésion a été étudiée, mais elle n’était pas considérée comme mortelle.

Des tests sanguins ont révélé un taux de THC de 28 ng/ml dans le sang de M. Mahoney.

Des coups de feu tirés

Selon M. Loparco, l’information disponible ne permettait pas de déterminer l’ordre dans laquelle les coups de feu ont été tirés.

Il est plausible de supposer que le premier policier a tiré lorsque le plaignant [M. Mahoney] l’attaquait avec un couteau et qu’une fois que l’individu s’est avancé sur le second policier, celui-ci a tiré de multiples coups de feu. Le deuxième officier fort probablement lui aussi tiré à ce moment , écrit M. Loparco dans son rapport.

L’analyse de l’Unité des enquêtes spéciales

L’UES a déployé 10 employés sur cette affaire : six enquêteurs et quatre pathologistes judiciaires. De plus, 18 citoyens et sept officiers de la police de Windsor ont été interrogés. Les notes d’un policier ont aussi été utilisées dans l’enquête.

Après une enquête de 10 mois, le directeur Loparco a déterminé dans son rapport que la police de Windsor n’a pas utilisé plus que la force nécessaire.