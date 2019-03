Un nouveau congélateur pour mieux nourrir le Nord-Ouest ontarien

L’ajout d’un nouveau congélateur pouvant contenir assez de nourriture pour remplir deux semi-remorques, et d’une unité de réfrigération marque un tournant pour la RDFARegional Food Distribution Association .

L’association a ainsi augmenté par un facteur de cinq son espace d’entreposage.

Le directeur général de la Regional Food Distribution Association, Volker Kromm Photo : CBC News / Cathy Alex

Bien plus qu’une banque alimentaire, l’organisme basé à Thunder Bay prépare des repas pour les gens dans le besoin.

Maintenant, lorsque nous recevons des cargaisons de carottes, on n’est plus en mode de panique pour les utiliser immédiatement , explique le directeur. On peut les blanchir, les surgeler et les conserver dans le congélateur.

Le processus permet à l’association d’offrir plus d’aliments frais, ajoute-t-il.

La RFDARegional Food Distribution Association distribue aussi ses aliments et ses plats aux banques alimentaires des communautés environnantes.

Le nouveau congélateur leur permettra de desservir un plus grand territoire.

Le congélateur nous permet aussi d’entreposer de la nourriture pour les membres de notre réseau qui n’ont pas les moyens de le faire , affirme M. Volker. Nous tentons aussi de mettre de l’avant un plan qui nous permettra de rejoindre des communautés éloignées, y compris les communautés autochtones isolées.

Le congélateur a été acheté grâce à une subvention de la fondation Enterprise et les dons amassés par le concessionnaire KIA.