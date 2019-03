Changements majeurs au CLD de Rouyn-Noranda

Pour l'instant, le format que prendra ce nouvel outil de développement économique reste à être éclairci. Diane Dallaire affirme que la date de création et le nombre d'employés seront confirmés sous peu.

Le CLD avait déjà annoncé vouloir changer son approche il y a quelques mois, lors du congédiement d'André Rouleau. Le CLD voulait d'abord travailler plus localement, disait le président, Michel Théberge, à la fin 2018.

La Ville de Rouyn-Noranda a aussi décidé d'exercer davantage de leadership avec la création de ce nouveau département de développement économique.

Changement de président

Cet engagement se fait dans un contexte de changement au CLD, puisque le président du conseil d'administration, Michel Théberge, a officialisé sa démission vendredi matin.

Son départ se fait en bons termes, selon lui, le nouveau président, Marc Bibeau et Diane Dallaire.

« Personnellement, dans une organisation publique comme ça, lorsque ça fait cinq ans que tu es à la présidence, je crois qu'il est temps pour une personne de laisser la pôle à quelqu'un d'autre, pour avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision. Ça fait du bien à une organisation », laisse-t-il savoir.

Son mandat devait prendre fin à la prochaine assemblée générale, qui aura lieu cet été.

Michel Théberge estime qu'il valait mieux laisser sa place plus rapidement afin que le nouveau président puisse participer au changement.

L'ancien conseiller municipal Marc Bibeau prend la relève dès maintenant. Il était déjà sur le conseil d'administration depuis plusieurs mois.

Il a rappelé que lors de son passage au conseil municipal, il avait fait du développement économique son cheval de bataille.

Il souhaite poursuivre dans cette direction. « Le besoin est criant au niveau du développement économique présentement et depuis un certain temps, on manque de main-d'oeuvre. Le CLD doit prendre le leadership du dossier, on va mettre nos culottes et on va avancer avec ça », lance-t-il.

Marc Bibeau affirme que le poste de président n'était pas dans ses plans. La décision s'est prise rapidement lorsque Michel Théberge a annoncé sa démission.

Son passé de conseiller municipal lui donnait toutefois la crédibilité nécessaire dans sa nomination.

Un nouveau directeur général dans quelques semaines

Quant au nouveau directeur général, le dossier devrait être clos au cours des prochaines semaines. Le conseil d'administration voulait avoir clarifié le rôle du futur directeur général avant d'afficher le poste.