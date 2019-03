Gel d'embauche aux conseils scolaires : l'AEFO sur le « qui-vive »

L' AEFOAssociation des enseignants et des enseignantes franco-ontariens a reçu copie d'une lettre du ministère de l'Éducation recommandant aux conseils scolaires de la province de faire preuve de prudence en ce qui a trait aux décisions d'embauche, en prévision du dépôt du budget de l'Ontario et à la lumière de la récente consultation sur l'effectif des classes et les pratiques d'embauche .

Le président de l' AEFOAssociation des enseignants et des enseignantes franco-ontariens , Rémi Sabourin, affirme que son association n'a pas l'intention de s'immiscer dans le processus d'embauche des conseils scolaires.

En revanche, il est certain que si on parle de ne pas pourvoir des postes suite à la retraite et suite à des congés et bien, là, ça va toucher directement les conditions d’apprentissage des élèves et à ce moment-là, on a définitivement un problème avec ça, surtout qu’on a une pénurie d’enseignantes et d’enseignants en Ontario , a-t-il réagi en entrevue à Radio-Canada.

Mais, si ce n’est que de reporter le processus annuel pour respecter budget de l’Ontario, on reste sur le qui-vive pour voir ce qu’il en est , a-t-il poursuivi.

Selon les chiffres avancés par M. Sabourin, de 300 à 400 nouveaux enseignants entrent dans le système scolaire ontarien chaque année.

Après avoir pris le pouvoir l'été dernier, le premier ministre Doug Ford avait promis que le gel d'embauche dans les secteurs public et parapublic n'inclurait pas les enseignants.

Nous rappelons au gouvernement Ford qu'il a promis qu'il n'y aurait pas de coupures d'enseignantes et d'enseignants [...] on s'attend à ce qu'il respecte cet engagement-là Rémi Sabourin

Le gouvernement a prévenu les Ontariens qu'ils devraient se serrer la ceinture dans le prochain budget provincial, en raison du déficit que les conservateurs estiment à 13,5 milliards de dollars. On ne connaît pas pour le moment la date du budget.