Accusés d'avoir molesté des enfants, le pasteur Monette et sa femme sont remis en liberté

Le pasteur Mario Monette et son épouse Carole Van Houtte, à qui l'on reproche d'avoir brutalisé des enfants sur une période de 45 ans, ont recouvré une certaine liberté, vendredi, après formellement comparu au palais de justice de Longueuil. Ils devront toutefois respecter de nombreuses conditions.

Mario Monette et son épouse sont membres de l'Église biblique baptiste métropolitaine sud, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Tous deux ont été arrêtés jeudi au terme d'une enquête policière amorcée en février 2018.

Le pasteur Mario Monette et son épouse, Carole Van Houtte. Photo : Église biblique baptiste métropolitaine sud (site web)

Les deux suspects, âgés de 65 ans, font face à 32 chefs d'accusation, dont agression armée, voies de fait, menaces, séquestration et incitation à commettre un acte criminel.

Selon l'acte d'accusation, Mario Monette et Carole Van Houtte auraient posé ces gestes entre 1974 et 2019 sur au moins huit mineurs, dont l'identité fait actuellement l'objet d'une ordonnance de non-publication. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil croit néanmoins qu'il pourrait y avoir encore plus de victimes.

Jeudi, l'agent Jean-Pierre Voutsinos avait expliqué que le couple exerçait un contrôle psychologique important sur certains membres de l'église. En plus d'infliger des châtiments corporels à des enfants, il prêchait et encourageait les fidèles à faire de même sur leurs propres enfants.

Lyne Sévigny, une ancienne fidèle de l’Église biblique baptiste métropolitaine sud, était présente au palais de justice de Longueuil, vendredi matin. Elle a donné sa version des faits dans une entrevue accordée à plusieurs médias.

« Pendant qu’il avait des services d’église, si l’enfant avait tourné la tête, regardé en arrière, bougé ou parlé, il sortait avec l’enfant et allait dans une pièce pour le corriger », a-t-elle raconté. « Quand l’enfant revenait, tous savaient qu’il avait reçu la fessée. Et ça, c’est une humiliation publique. »

Le couple sera de retour devant le tribunal le 29 avril.

En attendant, il devra respecter plusieurs conditions. Mario Monette et Carole Van Houtte devront par exemple remettre leur passeport aux autorités et payer une caution de 500 $. Il leur sera aussi interdit d'officier un ministère de culte, d'entrer en contact avec les victimes ou de faire référence au dossier sur les réseaux sociaux. Le pasteur devra en outre remettre les armes qu'il possède à la police.

Avec la collaboration de Mélissa François