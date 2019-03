Du développement international à l'agriculture : « un déchirement », dit la ministre Bibeau

Ce n’est pas une déception, mais c’est sûr que c’est un déchirement. Le monde du développement international, de l’humanitaire, ce sont des gens qui sont vraiment là par vocation. On avait une équipe tissée serrée , a-t-elle commenté.

Ce changement de poste survient dans la foulée des changements devenus nécessaires pour combler le siège laissé vacant par Jody Wilson-Raybould. L’ex-ministre des Anciens combattants a démissionné en lien avec l’affaire SCN-Lavalin.

Le poste a finalement été confié à Lawrence MacAuley, actuel ministre de l’Agriculture. Il devient aussi ministre associé à la défense.

La ministre Bibeau affirme que ce changement de garde n’est pas une rétrogradation.

Le ministère de l’Agriculture est un ministère qui est très important, très gros, [avec] beaucoup de responsabilités. Je vois ça avec beaucoup d’enthousiasme et c’est un défi que je suis prête à relever , assure-t-elle.

« Une bonne nouvelle », selon l'UPA-Estrie

Président de l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie, François Bourassa voit pour sa part d'un bon oeil cette nouvelle nomination. Il estime que sa connaissance de la réalité agricole sera un atout.

Elle est dans un comté qui est très agricole, beaucoup de laitier. Elle est au courant de nos demandes, on l'a rencontrée à plusieurs reprises et non seulement pour les producteurs laitiers, mais elle est au courant que les producteurs de brebis et de chèvres sont aussi impactés par les échanges qui ont été signés. En aucun temps, ils n'ont eu de compensation , rappelle-t-il.

Ce dernier compte rapidement demander une rencontre avec la nouvelle ministre de l'Agriculture.

Monsef au Développement international

C'est Maryam Monsef qui a hérité pour sa part des fonctions de Mme Bibeau, tout en conservant son poste de ministre des Femmes et de l'Égalité des genres.

L’assermentation a eu lieu vendredi matin à Rideau Hall, en présence de la gouverneure générale, Julie Payette, et du premier ministre Justin Trudeau.