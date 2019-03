Notre édition week-end

1. Et si Ottawa n'intervient pas pour sauver SNC-Lavalin?

Le siège social de SNC Lavalin à Montréal Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le témoignage de l'ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould a retenu toute l'attention cette semaine. Mais au-delà des enjeux d'ingérence politique, une grande question demeure : SNC-Lavalin peut-elle survivre à un procès au criminel sans la conclusion d'un accord de poursuite suspendue? Voici six questions pour comprendre pourquoi la sauvegarde de l'entreprise est si controversée.

Par Ximena Sampson

2. Voici votre cerveau sous l’effet du cannabis

Le cannabis et ses effets sur le cerveau Photo : CBC

Plus de 4 millions de Canadiens ont affirmé consommer du cannabis. Pourtant, on comprend peu ses effets sur le cerveau et pourquoi il fait planer. Voici comment cette drogue joue avec vos neurones.

3. Quitter la Silicon Valley pour le rêve canadien

Photo de Toronto prise à partir du hublot d'un avion Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Déçus par les lois anti-immigration, inquiets des politiques de Trump et du coût de la vie dans la Silicon Valley, les talents de la techno et de l'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreux à s'installer au Canada.

Par Marie-Laure Josselin

4. Des bactéries « zombies » qui échappent à la famine et aux antibiotiques

Bacillus subtilis Photo : iStock / Eraxion

Des bactéries qui font face à des environnements hostiles peuvent ralentir leur métabolisme aux limites de ce qui serait considéré comme vivant. Cette technique de survie jusqu'ici inconnue pourrait nous aider à mieux comprendre le développement de certaines résistances aux antibiotiques.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. L’émissaire américain pour le Venezuela hanté par sa carrière controversée

Le diplomate Elliott Abrams, au moment de quitter les États-Unis pour la Colombie afin d'appuyer la livraison de l'aide humanitaire américaine au Venezuela Photo : AFP/Getty Images / RHONA WISE

La feuille de route du nouveau représentant spécial des États-Unis pour le Venezuela est aussi chargée que controversée. La nomination d'Elliott Abrams, le 25 janvier dernier, a fait couler beaucoup d'encre pour de multiples raisons, notamment pour son inaction en lien avec l'un des pires massacres de l'histoire de l'Amérique latine. Qui est-il et que révèle sa nomination sur l'orientation de la politique étrangère américaine?

Par Joëlle Girard

6. Des pilules pour la mémoire?

Photo : iStock

Des chercheurs torontois ont créé un médicament capable de rendre à des souris âgées la mémoire d'un jeune rongeur. Un premier pas, peut-être, vers la découverte d'un traitement contre les pertes cognitives liées au vieillissement, mais aussi à la dépression ou à la maladie d'Alzheimer.

Par Jean François Bouthillette

7. Un médicament contre le VIH pourrait traiter des dommages au cerveau

Radiographie d'un cerveau lors d'un accident vasculaire cérébral (AVC) Photo : iStock

Des chercheurs californiens ont trouvé qu'un médicament déjà commercialisé pour traiter le VIH pourrait accélérer la rémission à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Cette découverte pourrait permettre de développer une première thérapie avec une cible moléculaire clairement définie dans les cas d'AVC.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. L’avez-vous vu? Des souris qui voient dans l'obscurité et une fusion nucléaire à 12 ans

Le jeune Jackson Oswalt avec l'appareil qui lui aurait permis d'effectuer une fusion nucléaire. Photo : Fusor.net

Des souris ont pu percevoir les ondes infrarouges et voir dans le noir et un jeune Américain de 12 ans aurait réussi une fusion nucléaire. Voici sept nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Jean-Philippe Guilbault

