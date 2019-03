Les employés de la Ville de Toronto s'activent pour déneiger les rues

« Des douzaines d'équipes vont travailler 12 heures par jour » pour accomplir le travail, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi matin par la Municipalité.

Avec les températures qui devraient rester froides au cours des prochains jours et l'accumulation actuelle de neige et de glace, le personnel donnera la priorité aux rues pour assurer la sécurité de tous. Ville de Toronto

La Ville rappelle que quelques véhicules pourraient être remorqués et déplacés vers une rue voisine, pour faire de la place aux déneigeuses. Elle assure toutefois qu’il n’y aura pas de contravention ou d’amendes.

Au cours des six dernières semaines, la Ville Reine a reçu autant d’accumulation de neige et de pluie que sur une période d’un an. Ces accumulations, combinées aux cycles fréquents de gel et dégel, ont rendu les conditions difficiles sur les routes et les trottoirs.

Selon les données d'Environnement Canada, 107,1 cm de neige sont tombés à l'aéroport Pearson entre le 1er janvier et la fin du mois de février. La moyenne annuelle des chutes de neige à cet endroit est d'environ 105 cm, selon la Ville de Toronto.