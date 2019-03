Les employés en lock-out de l'ABI manifestent devant le bureau de François Legault

Une centaine de travailleurs en lock-out de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) ont commencé une journée de manifestations itinérantes devant le bureau de circonscription du premier ministre François Legault, à L'Assomption.

Les manifestants réclament l’intervention du premier ministre Legault dans le dossier du lock-out, qui dure depuis 14 mois. Ils dénoncent notamment l’inaction du gouvernement dans un conflit de travail qui a coûté 165 millions de dollars à Hydro-Québec.

Le président de la section locale 9700 des Métallos, Clément Masse, croit que le rapport de force « déséquilibré » entre l’employeur et le syndicat fait en sorte que le lock-out s’éternise.

Imaginez si le gouvernement donnait 165 millions à des syndiqués pour faire la grève pendant plus d'un an , soulève Clément Massé. Les Québécois ne l'accepteraient pas. Ce n'est pas plus acceptable de financer le conflit d'une multinationale étrangère [Alcoa, qui détient ABI à 75 %]. Le gouvernement doit rétablir l'équilibre.

Les manifestants comptent aussi se rendre à Louiseville, devant le bureau du député caquiste de Maskinongé Simon Dallaire. En après-midi, ils manifesteront à Bécancour, devant le bureau de circonscription du député caquiste de Nicolet-Bécancour Donald Martel, puis à Trois-Rivières, devant le bureau du ministre du Travail Jean Boulet.