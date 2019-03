C'est la fin pour ICI Laflaque

Radio-Canada explique que la décision a été prise pour une raison de « réaménagement budgétaire dû au numérique. » Cependant, on précise qu'un nouveau projet est en développement avec Serge Chapleau.

ICI Laflaque est diffusé le dimanche à 19 h 30 sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé depuis 2004. L'émission offrait une relecture caricaturale et humoriste, souvent caustique, de l'actualité de la semaine qui venait de se terminer. En 2014, l'émission avait changé de titre. De Et dieu créa Laflaque, on était passé à ICI Laflaque.

Les émissions originales seront en ondes jusqu'au 31 mars prochain. Les dimanches suivants seront des reprises des meilleurs moments. ICI Laflaque tirera sa révérence finale le 5 mai prochain.

Céline Dion fait un édito sur les transports en commun. Photo : Productions Vox Populi inc

Si l'émission était un concept original de Serge Chapleau, une dizaine de scénaristes écrivaient les différents sketchs chaque semaine.

Les voix des nombreux personnages, politiciens et artistes, imités au fil des années, étaient l'oeuvre de quelques artistes : Pierre Verville, Benoît Paquette, Michèle Deslauriers, Marie-Michelle Garon, Philippe Laguë, Pierre Brassard, Karl-Patrice Dupuis, Frédéric Desager, Luc La Barre, Geneviève Néron, Martine Francke, Michel Morin, Véronique Le Flaguais et Louis-Georges Girard.

Serge Chapleau était la voix de Gérard D. Laflaque.