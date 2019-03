Malgré plusieurs annonces importantes, Dwight Ball assure ne pas être en campagne électorale

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador aura fait six annonces importantes et positives en cinq jours, mais le premier ministre Dwight Ball affirme que cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit une année électorale.

C’est pour cela que j’ai été élu, pour améliorer l’avenir de Terre-Neuve-et-Labrador , a lancé Dwight Ball cette semaine.

Mais je vous assure que je ne suis pas en campagne électorale. Je ne fais que construire ce pour quoi j’ai été élu en 2015.

Lundi

Le ministre de la Justice Andrew Parsons a annoncé lundi la création d’un comité incluant tous les partis politiques sur la réforme démocratique.

Le groupe sera composé de sept personnes qui réviseront le système électoral, dont les règles entourant le financement des campagnes. Ça pourrait se faire vite, d’ici la prochaine élection , a-t-il dit. Dans l’opposition, le chef du Parti progressiste-conservateur considère plutôt ce comité comme exercice vide , puisqu’il n’aura pas le temps d’accomplir quoi que ce soit.

Mardi

Deux autres annonces ont été faites mardi. Premièrement, le gouvernement a révélé que les nouveaux contrats de traversier au sud de l’île ont permis à la province d’économiser 2,8 millions de dollars.

Deuxièmement, un nouveau programme de subventions pour les communautés et les groupes communautaires visant à développer un service de transport inclusif et accessible a été lancé. Les groupes peuvent demander jusqu’à 100 000 $ s’ils arrivent à prouver leur implication bénévole et la durabilité de leurs projets.

Mercredi

Encore deux annonces ont été faites mercredi. Le gouvernement a d’abord annoncé le changement de nom et une orientation plus précise pour le Bureau de la condition de la femme. La prévention de la violence fondée sur le genre, l’avancement des femmes dans des positions de leadership feront maintenant partie de son mandat.

Le gouvernement a également annoncé son intention de réviser la loi sur les écoles, qui a déjà 22 ans.

Vendredi

Le gouvernement de Dwight Ball a prévu de faire sa sixième et dernière annonce de la semaine vendredi après-midi.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Environnement dévoilera le plan d’action pour les changements climatiques du gouvernement, lors d’un point de presse à Corner Brook.

La date officielle des élections n’a pas encore été annoncée.