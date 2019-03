L'asphalte du pont Pierre-Laporte décolle

Une des causes de ce problème, c'est que la membrane d'étanchéité installée entre la dalle et le revêtement en asphalte du tablier du pont n'a pas bien adhéré.

« La membrane d'étanchéité qu'on a utitilisée est une membrane liquide. Il y a un comportement inattendu de cette membrane-là, qui semble être la source du problème de décollement de l'enrobé », explique le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

Le chroniqueur à la circulation de Radio-Canada, Marc-André Boivin, dit avoir reçu beaucoup d'appels d'auditeurs concernant la pelade. « Les automobilistes sont vraiment insatisfaits. Ça cogne assez dur quand on est sur le pont Pierre-Laporte », affirme-t-il.

Un pont différent

La couche d'asphalte installée sur le pont Pierre-Laporte est aussi plus fragile que l'enrobé que l'ont retrouve habituellement sur d'autres ponts. Comme il s'agit d'un pont suspendu, on ne peut pas installer plus de 5 centimètres d'asphalte en épaisseur.

« C'est comme une balançoire, le pont Laporte. Quand il y a du vent, le tablier bouge. On parle de deux mètres d'amplitude. L'asphalte et soumise à des tensions. Si on voulait augmenter d'un seul pouce l'épaisseur d'asphalte sur le pont, ça aurait un impact de plus de 1400 tonnes. On est vraiment limités », affirme Guillaume Paradis.

Le ministère des Transports va réparer les trous sur le pont Pierre-Laporte prochainement. Le réasphaltage complet se fera à moyen terme.

« Lorsqu'on fera les travaux de réasphaltage du pont, au cours des prochaines années, on utilisera des matériaux plus performants », assure Guillaume Paradis.