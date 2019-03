Producteurs d’aliments bios suspendus : des questions sans réponse pour le consommateur

Dix producteurs d'aliments biologiques ont perdu leur certification en Outaouais, dans les environs d'Ottawa et dans l'Est ontarien depuis 2013. Pourtant, impossible pour le consommateur de savoir ce qui clochait avec les produits qu'il s'est mis sous la dent, puisque les motifs de suspension des permis sont tenus secrets par les organismes de certification, pour des raisons de confidentialité.

Robert Poirier a la passion des petits fruits. Dans sa ferme de St-Eugène, dans l’Est ontarien, il cultive notamment plusieurs sortes de framboises, des groseilles et — surtout — des camerises, un petit fruit de la couleur du bleuet, mais de forme plus allongée.

Robert Poirier cultive plusieurs petits fruits, dont des camerises. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

Sa tentative de produire uniquement des fruits biologiques a connu une fin abrupte. Son organisme de certification a suspendu son permis de production, parce qu’il a utilisé l'herbicide Roundup sur des arbustes pour les protéger des mauvaises herbes.

Or, ces derniers étaient un peu trop près de ses cultures de fruits. M. Poirier explique volontiers son erreur : avoir utilisé un herbicide chimique à six mètres de distance de ses cultures, au lieu de huit, comme le prévoit le règlement.

Ça s’en venait l’enfer. Il a fallu que j’en mette, mais ça n’avait pas huit mètres. Tout ce champ-là, j’ai de la framboise jaune, des groseilles, des gadelles… En principe, ce champ-là n’est plus bio. Robert Poirier, agriculteur

L’agriculteur est transparent. Il souhaite se retrousser les manches pour ravoir sa certification biologique dans les prochaines années. Mais dans les neuf autres cas de producteurs biologiques suspendus dans la région, il nous a été impossible de connaître la raison de leur suspension, puisque ces informations ne sont pas dévoilées au public.

Robert Poirier a perdu sa certification de producteur biologique. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a contacté l’ensemble des producteurs dont la certification a été suspendue. Nous n’avons pas obtenu d’information sur les raisons des suspensions ou d’entrevue de ces producteurs. Seul le propriétaire des Jardins Kowalik, Todd Kowalik, soutient qu'il a été mis sur cette liste parce qu'il n'a pas tenté de renouveler son permis auprès d'Écocert. Il estime qu'il a toujours respecté les meilleures normes de culture biologique.

Dans certains cas, comme celui de Monsieur Kowalik, Ecocert affirme que les certificats de conformité ont été annulés pour des raisons de paiements faits en retard auprès de l'organisme.

Des suspensions aux motifs gardés secrets

Même le gouvernement fédéral est tenu dans le noir sur les raisons qui justifient ces révocations. La chef adjointe à la salubrité des aliments à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Aline Dimitri, confirme qu’elle ne connaît pas les raisons des suspensions des certifications biologiques.

Aline Dimitri, chef adjointe à la salubrité des aliments à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Photo : CBC/Stephen Hoff

Les organismes de certifications, ce qu’ils nous acheminent, c’est, tous les mois, la liste des producteurs dont le certificat a été soit annulé, soit suspendu, pour qu’on en informe les Canadiens sur notre site web , précise-t-elle.

La raison de la suspension, elle reste avec les organismes de certification. Aline Dimitri, chef adjointe à la salubrité des aliments à l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Radio-Canada a tenté de connaître les raisons des suspensions auprès des organismes de certification, sans succès, en raison d’une clause de confidentialité.

Les organismes de certification sont liés par des ententes de confidentialités avec chacun de leurs clients. Extrait d’un courriel de Sébastien Houle, directeur général de l’un des principaux organismes de certification au Québec, Ecocert

De faux aliments bios toujours en circulation

La chef adjointe à la salubrité des aliments à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Aline Dimitri, se veut rassurante.

Quand il y a un problème, ce problème est géré avec l’annulation de la certification, pour que les Canadiens n’aient plus des produits qui ne rencontrent pas les normes sur le marché , insiste-t-elle.

Pourtant, il existe une période de flottement où les producteurs « bios » peuvent continuer d’opérer avec une certification biologique, même s’ils sont en infraction, avant d’être inspectés par les organismes de certification. Cette inspection se fait généralement une fois par année. Leurs produits qui ne sont pas biologiques peuvent donc se retrouver sur les tablettes.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada, plus de 500 aliments « biologiques » qui contenaient des résidus de produits chimiques interdits dans ce type de culture ont été détectés par l’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments de 2015 à 2017 — une situation qui s’expliquerait par la contamination croisée et qui ne poserait pas de risques pour la santé, selon l’Agence.

L’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments confirme même que certains producteurs peuvent être suspendus parce qu’ils ont utilisé des pesticides chimiques interdits en culture biologique.

Quand il y a une entrave à cette méthode biologique, il peut y avoir une suspension. Par exemple, imaginez aller chez un producteur et trouver des pesticides chimiques. Ça, ça peut mener à une suspension , confirme Mme Dimitri.

Un appel à plus de transparence pour tous

Maxime Laplante est président de l’Union paysanne, un regroupement d'agriculteurs québécois. Il est lui-même en processus de certification biologique. M. Laplante est d'avis que les raisons des suspensions des certifications devraient être rendues publiques.

Je pense effectivement qu’il y a un problème de transparence, mais j’élargirais le concept de transparence à l’ensemble du secteur agricole. Maxime Laplante, président de l’Union paysanne

Selon lui, cet enjeu de transparence s’applique également aux grands producteurs industriels. Je ne serais pas à l’aise de dire : ''On va taper sur le dos de la main des producteurs bios qui ne sont pas bios et, à côté, on laisse passer le reste'' , précise-t-il.

Maxime Laplante, président de l’Union paysanne, tente d'obtenir sa certification biologique. Photo : Radio-Canada

Un processus d’inspection complexe

Le processus d’inspection des producteurs biologiques au Canada est complexe. En Ontario, l’Agence canadienne d’inspection des aliments agrée des organismes de vérification de la conformité.

Ce sont ces organismes de vérification de la conformité qui vont ensuite certifier des organismes de certification. Ces organismes de certification, ce sont eux, en fait, qui vont donner les certificats aux producteurs qui veulent être biologiques , explique Mme Dimitri de l' ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments .

Une fois que la certification est donnée, c’est justement aux organismes de certification que revient la responsabilité de vérifier que les producteurs qui sont sous leur chapeau rencontrent les normes , précise-t-elle.

Si jamais il y a un problème, cet agent de vérification va envoyer une note à l’organisme de certification, et l’organisme de certification peut retirer le certificat. Aline Dimitri, chef adjointe à la salubrité des aliments à l'Agence canadienne d'inspection des aliments

L’inspection des aliments biologiques qui proviennent de l’étranger et d’autres provinces canadiennes relève pour sa part de la responsabilité de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Au Québec, le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) fait lui aussi office de surveillant du surveillant. On s’assure, par des audits, que les organismes de certification se conforment bien à la loi et respectent les plans de contrôle , explique la présidente-directrice générale du CARTV, Pascale Tremblay.

Là aussi, impossible de savoir pourquoi les producteurs biologiques ont été suspendus. Je comprends qu’il y a des consommateurs ou des gens des médias qui aimeraient savoir pourquoi un producteur ou une entreprise de transformation de produits bios a été suspendu , répond Mme Tremblay.

On ne mentionne pas les raisons. Il faut comprendre que le CARTV, comme organisme d’accréditation et les organismes de certification doivent répondre à des normes internationales, des normes ISO dans lesquelles il y a une clause de confidentialité que l’on doit absolument respecter , explique-t-elle.

Nicolas Bordenave, professeur adjoint en science des aliments à l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Nicolas Bordenave, professeur adjoint en science des aliments à l’Université d’Ottawa, rappelle que l’essentiel de la certification est basé sur des contrôles papier. Il y a bien sûr des contrôles physiques, mais c’est un système qui est surtout basé sur la confiance .

Selon le chercheur, ceux qui fraudent le système brisent cette chaîne de confiance et nuisent à l’ensemble de l’industrie biologique.

Éroder cette confiance de la part de ceux qui fraudent, c’est éroder la branche sur laquelle ils sont assis. Nicolas Bordenave, professeur adjoint en science des aliments à l'Université d’Ottawa.

Être certifié biologique… un processus difficile

Pour obtenir une certification biologique, le chemin peut être long et ardu. Des agriculteurs biologiques dénoncent notamment le fait qu’ils doivent payer plus de 1000 $ pour se certifier, même s’ils ont une petite production.

Les obstacles sont majeurs. De un, pourquoi nous, on doit payer la certification bio, alors que ceux qui utilisent des pesticides à côté n’ont pas à payer? Maxime Laplante, président de l'Union paysanne

Plus encore, la contamination croisée met beaucoup de pression sur les agriculteurs biologiques. Je dois retrancher 25 pieds de chaque côté de ma ferme comme zone tampon pour éviter la contamination éventuelle des voisins, explique M. Laplante.

Après ça, il y a la contamination possible à partir de la machinerie , ajoute-t-il. Si je fais venir une moissonneuse-batteuse pour venir récolter mon grain, il faut que ce soit désinfecté au complet, à mes frais.

Malgré les défis, M. Laplante souhaite quand même aller de l’avant avec une production biologique, parce qu’il demeure convaincu qu’il s’agit du meilleur mode agricole.